Captura de Baldizón en EE.UU. cambia el panorama político en Guatemala, dicen analistas - Emisoras Unidas

Ilse Álvarez, ex viceministra de Gobernación y encargada del apoyo al sector justicia, y Marco Antonio Canteo, experto en política criminal, consultor en temas de reforma al sector justicia y seguridad, y exintegrante del Consejo Asesor de Seguridad, analizaron los escenarios futuros a partir de la captura en Estados Unidos del escandidato presidencial Manuel Baldizón.

Ilse Álvarez

El escenario político cambia a partir de esta captura. Si no colabora con el FBI le espera cadena perpetua. Sin embargo, a través de su cooperación, podríamos estar frente a un caso parecido al de de Marllory Chacón, y casos de corrupción en Guatemala.

EE.UU. está muy pendiente de lo que ocurre en Guatemala, sobre todo porque estamos ubicados en el Triángulo Norte, algo así como el patio trasero, donde los temas que figuran son los de seguridad nacional y los relacionados con Cicig, como el combate a la corrupción y la impunidad.

Tiene nerviosas a muchas personas

La captura de Baldizón trae un nuevo panorama para el país, respecto de lo que él diga a nivel nacional. Si ofreciera una conferencia, qué nos diría. Hay que esperar si se acoge a un sistema de protección a testigos o se convierte en colaborador especial.

Lo cierto es que tiene muy nerviosas a muchas personas. Muestra de ello, el comunicado del Gobierno cambio. El enfoque fue diferente sobre otras situaciones. Creo que a partir de eso, el escenario jurídico nacional entra en jaque. Tenemos que esperar lo que Baldizón dirá al mundo.

Marco Antonio Canteo

La detención de Manuel Baldizón en EE.UU cae de sorpresa, porque para el 7 de septiembre se había anunciado que venía deportado al país. Ese día había una coyuntura muy particular en el país. Nadie o muy pocos le dimos seguimiento a su caso.

Ayer fue detenido, en una coyuntura muy particular en el país. Los delitos de conspiración y lavado, que son por los que lo detuvieron, en EE.UU. son delitos federales, los delitos más graves en ese país, por eso FBI intervino.

La cobertura es tan amplia en estos temas, son los delitos de los crímenes más graves que castiga la legislación estadounidense. La conspiración y el lavado son imperdonables.

Baldizón no se escapa de la cárcel

Aunque se acoja a alguna figura de colaborador, o confesar sus crímenes, no se escapará de la cárcel. Porque los crímenes de esta magnitud son gravemente sancionados.

Si no colabora, los crímenes que enfrentará tienen cárcel de 40 años para arriba.

Su detención cambia el escenario jurídico y político del país. Es un mensaje entre líneas del Gobierno de EE.UU. en este momento en el que se viven horas complicadas, prefieren asegurar a Baldizón allá. En Guatemala hay la duda de que pueda quedar en libertad.

Hay una coincidencia espacial que no se pueden dejar de atender. El mensaje para las autoridades es justamente que EE.UU no va a permitir impunidad para esos crímenes, en tanto no se normalice la situación en Guatemala en torno a la Cicig y la lucha contra la corrupción y la impunidad.