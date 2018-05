Daddy Yankee confiesa que le prende de una mujer - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El reggaetonero boricua Daddy Yankee habló de sus frustraciones y desilusiones vividas.

A través de una serie de preguntas durante una entrevista el exitoso intérprete de música urbana se confesó: Por encima de todo lo que me prende de una mujer es, la lealtad. Eso es una virtud que no muchas personas tienen y cuando la logras encontrar, tienes que valorarla como el oro.

“Y lo que me enfría es la mentira”.

No soy de los que no perdona, soy débil, pero a través del tiempo he ido mejorando. He ido trabajando en esa área y Dios me sigue moldeando en esa debilidad.