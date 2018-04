Demi Lovato enloquece a sus fans con tremendo escote. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Demi Lovato encendió las redes sociales al compartir una fotografía en la que lució un pronunciado escote que dejó con la boca abierta a todos sus seguidores.

La publicación alcanzó más de 3 millones de likes y 31 mil comentarios.

“Always looks amazing!💖💗💕”, “Beautiful and unique 🖤🖤🖤😍😍😍”, “Que mulher maravilhosa”, “Beauty is beauty and you are beautiful”. Fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en la publicación que realizó Demi con el caption “Miss you guys… 🖤”.

Esta no es la primera vez que Demi enciende Instagram ya que en varias ocasiones ha compartido candentes fotografías, en trajes de baño o ceñidos vestidos con los que cautiva a sus fans.