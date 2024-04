Una mujer quería una selfie con un oso y casi pierde la mano

Una turista escocesa de 72 años estuvo cerca de perder su mano derecha después de ser atacada por un hambriento oso pardo en el bosque de Rumania. Lo más sorprendente del caso es que el ataque ocurrió mientras la mujer intentaba tomarse una selfie con el peligroso animal porque “pensó que quería ser su amigo”. Además, la víctima aseguró que logró salvar su extremidad gracias a la ropa que llevaba puesta.

Según los informes de los medios locales, Moira Gallacher y su amiga, Charmian Widdowson, llegaron a Bucarest el pasado domingo 21 de abril. Al día siguiente, la pareja de amigas comenzó sus vacaciones trasladándose a las montañas de los Cárpatos, donde ocurrió el desafortunado encuentro con el oso pardo.

Según las declaraciones de las protagonistas de esta historia, estaban de paseo en su vehículo cuando se encontraron con un par de osos pardos. Les pareció buena idea detenerse para fotografiarlos. Fue entonces cuando uno de los osos se acercó al auto y parecía estar “amigable”. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Moira Gallacher intentó tomarse una selfie con el animal, lo cual resultó ser una mala idea. Esto provocó la furia del oso, que comenzó a atacarla, mordiendo su mano derecha en varias ocasiones y provocándole heridas graves.

Moira Gallacher, from West Lothian, claims her Marks & Spencer puffer jacket helped save her arm when she was attacked while photographing a bear and her cub https://t.co/7QCI88I6jn

