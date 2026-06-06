Argentina confirma baja de última hora para el Mundial

A pocas horas de enfrentar a Honduras en un amistoso de preparación, la selección argentina confirmó una sensible baja por lesión y deberá definir un reemplazo para el Mundial.

La selección argentina sufrió una baja inesperada en la recta final de su preparación para el Mundial. El defensor Leonardo Balerdi, jugador del Olympique de Marsella, quedó descartado de la convocatoria debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La noticia fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que lamentó la ausencia del zaguero y le deseó una pronta recuperación a pocos días del inicio del torneo.

Balerdi arrastraba molestias físicas desde sus últimos compromisos con el conjunto francés, pero la situación se agravó durante una sesión de entrenamiento realizada en Texas. Tras una nueva recaída en la zona afectada, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni optó por no correr riesgos y decidió excluir al futbolista de la lista definitiva para la Copa del Mundo. La decisión busca evitar complicaciones mayores y garantizar que el plantel llegue en las mejores condiciones posibles a la competición.

Argentina busca reemplazo

La baja del defensor se suma a la preocupación por el estado físico de otros integrantes de la plantilla. Algunos jugadores continúan realizando trabajos diferenciados, mientras que figuras importantes avanzan en sus respectivos procesos de recuperación. A pesar de ello, el cuerpo técnico mantiene la confianza en la profundidad del grupo y analiza cuidadosamente las alternativas disponibles para cubrir la vacante dejada por Balerdi.

El reemplazante será anunciado una vez finalice el fin de semana y deberá surgir de la prelista ampliada presentada por Scaloni meses atrás. Entre los principales candidatos aparecen Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo. Mientras tanto, Argentina continúa con su preparación y afrontará sus últimos amistosos antes de su debut mundialista, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la defensa de su título.

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