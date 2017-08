Donnarumma: “He renunciado a mucho para seguir en el Milan”

Compartir Facebook

El guardameta del conjunto ‘rossonero’, que fue constantemente vinculado con Madrid y PSG, se sinceró en una entrevista para el Corriere dello Sport.

Gianluigi Donnarumma fue uno de los nombres que más sonó en este mercado de verano. El guardameta del Milan declaró en su momento su intención de no renovar su contrato con el conjunto ‘rossonero’ y fue constantemente vinculado con el Real Madrid y el PSG.

“Yo no pensaba en ningún equipo, buscaba estar tranquilo y no pensar ni en el Real Madrid ni en el PSG. Solamente veía el Milan en mi futuro. Hubo muchos rumores, pero he renunciado a mucho para seguir aquí. Yo no pienso en el dinero. Solo pienso en estar tranquilo y disfrutar la vida con mi familia y con mi novia”, declaró en una entrevista para el ‘Corriere dello Sport‘.

El jugador vivió momentos muy difícil en el pasado Europeo sub-21 e incluso varios aficionados le tiraron dólares falsos en un partido con Italia: “Con toda honestidad, en ese momento durante el partido Sub-21, ni siquiera me di cuenta de que habían lanzado dólares. Podía oír gritos, pero sólo noté después de que el juego terminó, cuando vi el vídeo. Estaba enfadado y lamentaba que los fans sintieran que los había traicionado”.

Sin embargo, semanas después terminó ampliando su contrato hasta 2021. Donnarumma es considerado como el heredero natural de Gianluigi Buffon. Sin haber llegado a los 20 años ya ha batido varios récords de precocidad tanto con el Milan y la selección: “Buffon es mi ídolo desde que soy pequeño. Me ha ayudado mucho con la selección, me ha dado tantos consejos en los entrenamientos. Para mí él es muy especial”.