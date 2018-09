Edwin Luna se bautiza para casarse con guatemalteca - Emisoras Unidas

El cantante Edwin Luna ya comenzó con los preparativos para casarse con la guatemalteca Kimberly Flores.

Y aunque han pasado pocos días desde que le pidió matrimonio, esta semana el intérprete de las canciones de la banda La Trakalosa de Monterrey hizo algo especial esta semana.

El 4 de septiembre el artista se bautizó en Monterrey, cumpliendo con los sacramentos de la iglesia.

La información fue revelada por el medio de comunicación TV Notas.

Ante los cuestionamientos de por qué no se había bautizado antes respondió:

“No me había bautizado porque mis padres no sé por qué no lo hicieron y cuando empecé a crecer no creía tanto en la iglesia, pero por ella, por mi mujer, haría cualquier cosa y sí le quiero cumplir ese sueño, el llegar al altar junto con ella y por eso me bauticé”.