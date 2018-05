Es oficial, ‘Cepillín’ se despide de los escenarios - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como ‘Cepillín’, tomó la decisión de retirarse del mundo del espectáculo.

“Tres años más, a los 50 años de carrera. Me pongo límite por lo físico… Ya tengo 72 años de edad. Tendría 75 y creo que ya no voy a poder brincotear como brincoteo todavía”, dijo el reconocido payaso en una entrevista, recalcando sentirse feliz por ser aún reconocido al punto de ser llamado “una leyenda”.

“A lo mejor yo me he ganado la admiración y respeto, por ser persona grande. La gente me respeta aparte de que me quiere. Es bien ‘paike’”, menciona el artista.

FUENTE: zocalo.com.mx