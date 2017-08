Esta es la agenda para los atletas chapines esta semana

Bádminton

Evento: Carebaco Open, en Tacarigua, Trinidad y Tobago, del 21 al 25 de agosto.

Atletas: Kevin Cordón.

Boxeo

Evento: Campeonato Mundial de la AIBA, del 25 de agosto al 2 de septiembre, en Hamburgo, Alemania.

Atletas: Michael Tello (categoría -49 kilos) y Léster Martínez (-75 kilos).

Ciclismo

Evento: Carrera de Texas, Estados Unidos, 25 al 27 de agosto.

Atletas: Julio y Alejandro Padilla.

Karate

Evento: XXVIII Campeonato Panamericano categorías sub 21, juvenil y cadetes, del 23 al 26 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

Atletas: Luisa Palencia (sub14, kata), Fernando Calderón (cadete, -52 kilos), Denisse Wever (cadete, kata), Pedro Pablo de la Roca (cadete, -52 kg), Carlos Chacón (junior, -58 kg), Keila Durarte (junior, -48 kg), María Renee Wong (junior, -59 kg), María Escobar (junior kata), Mario Jiménez (sub 21, -67 kg), Chrisitan Wever (sub 21, -67 kg), Javier Morales (sub 21, -75 kg), Jefferson Luna (sub 21. -60 kg) y Bárbara Morales (Sub 21, -50 kg).

Rugby

Evento: Campeonato Sudamericano mayor C, en la ciudad de San José, Costa Rica, del 27 de agosto al 2 de septiembre.

Participantes: Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá (selecciones masculinas).

Patinaje

Evento: Roller Games World Championships, en Nanjing, China, del 27 de agosto al 10 de septiembre.

Atletas: Dalia Soberanis, Ángel Carías, Idalis de León, Walter Urrutia y Eddy Villatoro (competirán en la especialidad de velocidad en pista y ruta).