Falta de una política pública en Salud complica situación de médicos, opinan expertos - Emisoras Unidas

Los dos hospitales nacionales de la capital se encuentran con el servicio a medias. Los médicos mantienen suspendida la consulta externa y solo atienden emergencias; las especialidades no operan normalidad y las citas para los pacientes son reprogramadas para meses después.

El sistema de salud ha colapsado, dicen analistas. Pero guardan la esperanza de que el Gobierno asuma su responsabilidad y responda en dos vías: a la necesidad de la población de recibir atención salubritaria de calidad, y a resolver las demandas de los médicos, que exigen Q20 mil de salario mensual.

Los integrantes del Comité Ad Hoc de médicos del sector público aseguraron que hoy llegarán al Congreso para presentar sus demandas a los diputados de la Comisión de Salud.

Para analizar esta crisis hospitalaria, el programa A Primera Hora invitó a tres médicos:

Rafael Espada, ex vicepresidente de la República

Ludving Ovalle, exministro de Salud y ex viceministro de Hospitales y exdirector del Hospital San Juan de Dios

Julio Molina Avilés, exministro de Salud

¿Cuál es el panorama de la red hospitalaria nacional? ¿Qué se puede hacer en las actuales circunstancias para mejorar el sistema? ¿Consideran que el presupuesto de Salud alcanza para cumplir las demandas salariales del gremio médico?

¿Cuánto debería ser presupuesto para salud en Guatemala? ¿Cómo mejorar las condiciones del gremio de médicos de la red hospitalaria nacional? Estas y otras interrogantes son respondidas por los invitados de hoy.

Rafael Espada

Creo que el Gobierno podría pagarle a los médicos inmediatamente. Pero esa no es la solución. Tanto el Ministro como el Presidente deberían llamar al Consejo de Salud para lograr una planificación de país. La solución es un sistema orientado de salud.

Ludving Ovalle

Espero que se llegue a un acuerdo, aunque no veo muchas señales que haya voluntad política del más alto nivel. Si no se da para el viernes que se sienten los actores. El ministro no tiene en sus manos resolver la crisis

Julio Molina Avilés

Confío en la sensatez de las autoridades y de los integrantes de la Asociación de Médicos de Salud Pública para qué lleguen a un consenso que le dé una solución al problema.

Los tres coinciden en que en Guatemala se necesita hacer un análisis formal de la forma como se está enfocando el sistema de salud para poder responder a las demandas de la comunidad y de los médicos.

RAFAEL ESPADA

Los médicos se quejan de las condiciones en que trabajan y de losbajos salarios. ¿Es justo lo que piden?

Lo que piden los médicos es justísimo. Es fácil decir que se les pague mejor, no solo a los médicos… a las enfermeras y a todos los empleados de salud. Ese es el golpe en la espinilla.

Sin embargo, lo que está abajo es la corrupción… el proceso necrótico está abajo. Es necesaria la construcción de un sistema de salud.

Pero ese es un problema a todo nivel. No hay un sistema de salud a buen nivel en todo el mundo. Solo EE.UU. está en el número 7 de buen nivel hispitalario, en tonde se supone que todo está bien.

Tener un buen sistema de salud significa programas concretos y políticas de Estado. El problema es que en Guatemala no hay políticas de Salud. Desde el presidente Juan José Arévalo no ha habido un solo presidente que tenga políticas de Estado. Nosotros mismos no lo hicimos en tiempo de Álvaro Colom.

¿Por qué no se hizo?

Por falta de voluntad política, porque había otras prioridades. En Guatemala, el problema es que no hay un sistema de salud bien estructurado y por eso vienen estos cataclismos.

Recientemente estuve en México y el sistema de salud ahí tampoco es el mejor. Ninguno de los candidatos presidenciales presentó un proyecto estructurado de salud en su campaña, incluyendo a Andrés López Obrador. Es cuestión de ordenamiento y de visión de salud.

El problema en Guatemala es que hay gran cantidad de estudiantes, pero no hay programación ni planificación. Es necesario que los residentes tengan mejor programación de estudio, de trabajo, de descanso.

Necesitamos una política de estado de Salud. Una de las partes centrales de quien quiera ser presidente que presenta pol de estado salud, educación y en economía del país.

Nosotros teníamos un plan muy bueno, pero nunca se pudo hacer. Yo crearía secretarías en cada segmento y organizarlo bien con servicio civil con una estructuración bien organizada. Con un congreso que apoye un ejecutivo de forma eficiente.

LUDWIN OVALLE

¿Cuál debería ser el salario justo para los médicos?

Es difícil definir el salario justo, porque hay que ver la cantidad de horas, el servicio que se presta, cómo está la canasta básica nacional.

Además, hay varios de tipos de salud. De servicios sociales como el caso alemán, el de Costa Rica o el de Chile. El inglés que se financia por impuestos, por trabajadores, y el sistema mixto, como el de Guatemala.

El sistema público en Guatemala está desfinanciado, porque no se ha transformado el sistema. Hay modelos, como el de Gestión, de Financiamiento o de Atención.

En el Modelo de Gestión hay que buscar la prioridad entre el derecho humano y el producto de mercado. El que compra salud tiene acceso.

El Modelo de Financiamiento es por trabajadores o gasto de bolsillo, y el Modelo de Atención… hemos cambiado en 4 años, seis modelos. No hay continuidad en los programas.

No hemos definido si es salud por derechos humanos o por producto de mercado, va a ser difícil transformar el resto, porque de esto deviene si será financiado o pagado.

Estado debilitado, subfinanciado, atrapado en muchas leyes que muchas veces paralizan el sistema.

Los médicos estudian diez años: Seis de licenciatura, cuatro especialidad. Cuánto se les puede pagar a los médicos. Si Q8 y ganan Q4 por 4 horas, no pueden pagar siquiera la canasta básica.

Además, tenemos que salud tiene un presupuesto mal utilizado. Solo en el Hospital San Juan de Dios tiene Q635 millones y a esta altura solo tiene ejecutado el 43 por ciento.

Pretensiones salariales

Los médicos están haciendo una demanda justa y a eso se suma el deseo de una mejor atención, como lo rezan los artículos 93 y 95 de la Constitución. La salud es un bien público.

La propuesta es:

Quienes trabajan medio tiempo, cuatro horas, y ganan Q4 mil 500, piden un incremento salarial a Q7 mil 500.

Quienes laboran a tiempo completo y ganan entre Q8 mil, Q9 mil o Q10, piden una nivelación de Q15 mil

Los residentes 1, 2 y 3, y ganan Q5 mil, piden Q8mil

Además, solicitan que los médicos que trabajan con contratos en renglones temporales, con contrato, sin prestaciones ni aguinaldo ni bono 14, solicitan ser trasladados a renglones permanentes.

Para pagar esos incrementos salariales se necesitarían unos Q300 millones, pero para pasar a los médicos temporales a permanentes, es más dinero. Los profesionales piden un bono único de Q8 mil este año y fomentar para el siguiente, la carrera administrativa. Por de pronto, lo mismo gana un médico general que un especialista.

JULIO MOLINA AVILÉS

¿Cómo mejorar las condiciones salariales?

Lo que los médicos plantean es justo. Hice un estudio comparativo de los salarios del Ministerio de Salud, del OJ y otras instituciones, y el sector salud es el peor pagado en Guatemala. Hablamos del Estado. Incluso en el seguro social ganan más.

Es una gran injusticia lo que se les paga a los médicos. También es una injusticia decir que los médicos son huevones. Un Presidente lo dijo. Este ciclo se da con cada Gobierno. Los médicos necesitan ser mejor pagados.

Claro, es necesario que lo analicemos de manera correcta. De forma que los médicos que trabajan en el Gobierno pueda tener un desarrollo de su carrera, incluyendo al resto de empleados de Salud.

Nos han castrado diciendo que los médicos no trabajan, que las enfermeras no trabajan, que el gasto en salud es innecesario. No es así. No es gasto, es una inversión en salud.

Un paciente recuperado en un hospital es una persona que se va a convertir en una persona productiva en su trabajo.

¿Está de acuerdo con los bonos?

Los bonos son el error que todos hemos cometido cuando hemos administrado el Ministerio de Salud. Ante la presión de los sindicatos hemos encontrado esta solución coyuntural.

Debemos analizar un ordenamiento del sistema de salud. Incorporar la carrera administrativa de salud, de tal manera que el médico vaya aumentando su salario de acuerdo a la meritocracia.

Que en el futuro el médico pueda trabajar en el Ministerio de Salud sabiendo que será bien pagado y que tendrá un futuro, en su vejez, con buenas prestaciones. Se necesita una reforma previsional.

Hay que dialogar

El seguro social tiene exoneración de impuestos, por ejemplo, el Ministerio no. Hay que solucionar eso. Entremos a un ámbito de coincidencias, para llegar a un ámbito de consensos.

Los aumentos no son la solución, la solución es la carrera administrativa e incrementar el presupuesto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene Q14 millardos de presupuesto; Salud, Q6.3 millardos.

El seguro social, con menos hospitales y menos cobertura, triplica el presupuesto de Salud.

Todos los gobernantes tienen que pasar del discurso político a la decisión real. En el presupuesto de la nación se refleja esa voluntad política.

