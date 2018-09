Video: Douglas Costa perdió la cabeza y escupió a su rival - Emisoras Unidas

Cristiano Ronaldo, que marcó un doblete, no fue el único protagonista del partido entre la Juventus y el Sassuolo por la Serie A de Italia.

Douglas Costa fue expulsado en los minutos finales por escupir a un rival en la cara.

El exjugador del Bayern Múnich se encaró hasta en tres ocasiones con Federico Di Francesco y finalmente le escupió en la cara.

Douglas Costa sputa addosso all’avversario. 2 minuti dopo che l’ha visto tutto il mondo, il Var proprio non può esimersi.

Roba da minimo 3 giornate.

Ma l’assurdo è come l’arbitro Chieffi avesse potuto condonare un tentativo di testata (e non un testa contro testa) davanti a lui! pic.twitter.com/V6tZAjBZ5k

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 de septiembre de 2018