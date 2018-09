Griezmann: "Ya como en la mesa de Messi y Cristiano" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El delantero francés hizo un balance personal de lo que va del 2018 y le tiró una indirecta a la FIFA por no figurar en los premios The Best: “Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio”.

Antoine Griezmann reconoció su despegue como figura mundial y se puso a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a pesar de no estar nominado en los premios The Best.

“Ya como en la mesa de Messi y Cristiano. Y sé que otros jugadores van a venir seguro. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera”, declaró Griezmann en una entrevista exclusiva con el diario español AS.

Y agregó: “Hay diferentes maneras de ver el fútbol para considerar que soy el mejor del mundo. Está claro que soy un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Estoy en lo más alto pero puedo mejorar. Yo busco ser lo más completo posible. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar para el equipo”.