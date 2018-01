Guardiola: "Con este calendario vamos a matar a los jugadores" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

“No se puede jugar cada dos días”, aseguró el técnico del Manchester City

Pep Guardiola se quejó de la cantidad de partidos que los futbolistas de la Premier League tienen que jugar en el periodo navideño: “La tradición es la tradición, pero el calendario no protege a los jugadores”

Sobre el encuentro ante el Watford: “Fue la primera vez que nos dejamos puntos y hoy hemos reaccionado muy bien. Hemos podido marcar más goles. El equipo ha mostrado muchas cosas buenas hoy”.

¿De Bruyne? “Por la tarde se ha probado, ha dicho que quería jugar. Si quiere jugar, yo lo pongo”.

¿Lesión de Gabriel Jesus? “Estará fuera entre cuatro y seis semanas. Quizás un poco más”.

¿Calendario navideño? “Vamos a matar a los jugadores. La tradición es la tradición, pero el calendario no protege a los jugadores. No es normal. Ya sé que ‘el show must go on’, pero no es normal. Hacen muchos controles antidoping pero tienen que controlar esto. Todos estamos en este negocio gracias a los futbolistas. Ellos son los artistas. La gente va a verlos a ellos, no a los entrenadores o las ruedas de prensa. No se puede jugar cada dos días. Esto no es baloncesto o tenis, aquí los jugadores no se recuperan tan rápido”.