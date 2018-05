La OLP dice que Guatemala eligió estar "en el lado equivocado de la historia" - Emisoras Unidas

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha señalado hoy que Guatemala elegido estar “en el lado equivocado de la historia” con la inauguración esta mañana de la Embajada de Guatemala en Jerusalén, informó la agencia de noticias EFE. Con este gesto, el país centroamericano se sitúa “al lado de las violaciones de la ley internacional y los derechos humanos” y da “un paso hostil contra los palestinos y el mundo árabe expresa Erekat en un comunicado. Presidente inaugura traslado de embajada de Guatemala a Jerusalén. Vea aquí: https://t.co/tgqbykisiN pic.twitter.com/VCSKa05ebs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 16, 2018 No sorprende “No nos sorprende que un presidente que se ha opuesto a investigaciones de la ONU de corrupción y abusos de poder haya decidido seguir violando aún más las resoluciones internacionales. No se equivoquen, un insulto como este al pueblo palestino refleja un insulto a millones de centroamericanos que han luchado por los valores de la justicia y la paz”, asegura el histórico dirigente y jefe negociador palestino. Según él, “la narrativa presentada por el Gobierno guatemalteco para justificar esta decisión también refleja su alianza con la ocupación israelí y los fundamentalistas de derechas”. Excusa “El hecho de que usen la Biblia y la Cristiandad como excusa para trasladar su Embajada a Jerusalén, en contradicción con la posición de la Santa Sede, 13 iglesias de Jerusalén y líderes cristianos en todo el mundo, subraya la naturaleza fundamentalista del régimen israelí y sus aliados como el gobierno guatemalteco”, acusa Erekat. El veterano líder palestino advirtió de que la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), así como otros aliados, también en América Latina, tomarán “las medidas necesarias”. Inauguración El presidente Jimmy Morales inauguró este miércoles la nueva embajada en Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que se convirtió el lunes en el primer país en tener una legación de ese nivel en la Ciudad Santa desde 2006, contraviniendo el consenso histórico en contra de reconocer soberanía en la ciudad hasta que haya un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. El país fue el primero en abrir una embajada en la ciudad en 1956, pero la retiró después de que el Consejo de Seguridad de la ONU en 1980 pidiese hacerlo, después de que Israel se anexionase la parte Este de la ciudad, ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. EFE