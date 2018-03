Lanzan adelanto de "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" - Emisoras Unidas

“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” alegra a los fans de Harry Potter con el lanzamiento de su primer tráiler. Esta película basada en los libros de J.K. Rowling promete nuevas aventuras.

El reparto

Jude Law como Albus Dumbledore y Johnny Depp en la piel del villano Gellert Grindelwald son las grandes novedades de esta secuela. Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim y Jessica Williams también se han incorporado al reparto, que vuelve a estar encabezado por los protagonistas del anterior film: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller y Carmen Ejogo.

Sinopsis

Al final de la primera película, el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fue capturado por MACUSA (Magical Congress of the United States of America) con la ayuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Pero, como prometió que haría, Grindelwald realizó una dramática huída y ha estado reclutando más seguidores para su causa, elevando a los magos sobre cualquier entidad no mágica.

El único capaz de detenerle es el mago al que una vez llamó su más querido amigo, Albus Dumbledore (Jude Law). Pero Dumbledore necesitará ayuda del mago que logró detener a Grindelwald anteriormente, su antiguo estudiante Newt Scamander.

La aventura reúne a Newt con Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol) y Jacob (Dan Fogler), pero su misión pondrá a prueba su lealtad mientras se enfrentan a nuevos peligros en el mundo mágico.

Se espera que la película sea estrenada en la quincena de noviembre de este año. Mire el tráiler: