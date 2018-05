Maluma es acusado de plagio por un grupo asiático - Emisoras Unidas

Maluma está en la cima de su carrera. El lanzamiento de su álbum F.A.M.E. está siendo todo un éxito. El cantante triunfó en su gira por Estados Unidos, que finalizó hace una semana. Pero no todo es perfecto para el colombiano.

Los fans del grupo K-pop GOT7 han iniciado un movimiento en las redes sociales contra el intérprete de Chantaje porque consideran que su tema Marinero es un plagio de la canción Thank you, de la boyband.

La canción del colombiano que, según los fanáticos, tiene cierto parecido a la de Thank you es Marinero, tema que suma más de 60 millones de reproducciones en YouTube.

Según los incondicionales del grupo, el tema de Maluma tiene el mismo rasgueo y algunas notas similares en la guitarra y mediante los hashtags #JusticeForGot7 y #PlagioAGot7 reclaman justicia.



Los seguidores del grupo aseguran que ambas canciones tienen una estructura parecida y le acusan de plagio directamente.

Me parece una falta de respeto que un cantante MUY profecional como @maluma

Se ponga hacer este tipo de cosas, aclarando un poco el usó el mismo instrumental de la canción Thank You de @GOT7Official en su canción El Marinero#JusticeForGot7 #PlagioAGot7 #PkagiarismagainstGOT7

