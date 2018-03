VIDEO: Periodista es acosada durante transmisión en vivo - Emisoras Unidas

La exjugadora de voleibol brasileña y reportera deportiva Bruna Dealtry, fue acosada mientras realizaba hacía una transmisión en directo, en el partido entre Vasco Da Gama y la Universidad de Chile, celebrado en Río de Janeiro.

Un aficionado del Vasco Da Gama repentinamente le robó un beso a Bruna Dealtry, quien trabaja para Esporte Interativo, de Brasil.

Falta de respeito com a @Brunadealtry em primeiro lugar! As mulheres precisam ser tratadas com mais respeito! Isso é assédio e esse cara precisa ser punido. A mulher e profissional do @Esp_Interativo não foi respeitada! pic.twitter.com/c5EMGrXGtM

— Brenno Beretta (@BrennoBeretta) 14 de marzo de 2018