Piqué: “Espero que en la vuelta la afición del Barcelona no insulte ni tire cosas” - Emisoras Unidas

Piqué: “Espero que en la vuelta la afición del Barcelona no insulte ni tire cosas”

El central azulgrana hizo un llamado a los seguidores culés de cara a la vuelta del próximo jueves en el Camp Nou

Gerard Piqué, se mostró inconforme con la actitud que tuvo la grada de Cornellà-El Prat, en donde parte de la afición le dedicó cánticos poco elegantes, tanto a él como a su familia. “No soy yo quien debe tomar cartas en el asunto, esperemos que esto no pase en el Camp Nou y que la gente no insulte y no tire cosas contra los jugadores”, señaló en alusión al objeto que impactó en el guardameta Cillessen.

Sobre el encuentro, el central azulgrana explicó que “en la primera parte podríamos haber conseguido un mejor resultado e incluso tuvimos un penalti para conseguirlo”. “A partir del penalti el partido ha ido hacia un lugar donde no queríamos y se nos han complicado las cosas”.