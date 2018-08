Por onda del este Insivumeh pronostica precipitaciones para el fin de semana - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Eddy Sánchez, dio a conocer que por el paso de una onda del este se esperan lluvias para este domingo. Sin embargo, no descartó que las precipitaciones se presenten desde la tarde o noche del sábado.

Sánchez añadió que actualmente ya no hay regiones de país con ausencia de lluvia.

Recomiendan precaución en el #EUTránsito en Carretera Nueva con dirección a El Naranjo. Vía: @EmixtraPablo pic.twitter.com/OHx6wOjelU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 31, 2018

Cambio Climático

El cambio climático tendrá un efecto negativo en cultivos clave como el trigo, el arroz y el maíz, consignó el martes un informe científico que revisó 70 estudios previos sobre calentamiento global y agricultura.

Los expertos analizaron investigaciones anteriores que utilizaron una variedad de métodos, desde la simulación de cómo reaccionarían los cultivos a cambios de temperatura a escala global y local hasta modelos estadísticos basados ​​en datos históricos de clima y rendimiento de cosechas y experimentos con calentamiento artificial.

Todos estos métodos “sugieren que el aumento de las temperaturas probablemente tenga un efecto negativo sobre las cosechas globales de trigo, arroz y maíz”, señaló el informe publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Con información del periodista Lester Ramírez

Redacción periodística Ruslin Herrera