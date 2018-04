Shawn Mendes recibe terapias para mejorar su salud mental - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Shawn Mendes se somete a sesiones de terapia para mantenerse al tanto de sus problemas de salud mental, el mismo menciona que comenzó a luchar cuando se aisló de las personas en su vida, pero se dio cuenta de que tenía que abrirse y pedir ayuda.

Mendes dijo: “Hablé con un terapeuta un par de veces. Terapia es lo que funciona para ti: escalar una montaña, escuchar música y correr en la cinta, ir a cenar con tus amigos: es algo que te distrae, que te ayuda a sanar y, por lo tanto, depende de lo que creas que es la terapia”.

“Hice un esfuerzo consciente para estar más conectado con las personas en mi vida. Descubrí que me estaba cerrando a todos, pensando que eso me ayudaría a combatirlo y luego me di cuenta que la única forma en que iba a luchar era por completo, abrirme y dejar entrar a la gente”, menciona el cantante.

Mendes ha escrito sobre sus problemas de salud mental en las letras de sus nuevas canciones “In My blood”.

FUENTE: cosmopolitantv.es