Tavo Bárcenas comparte con voluntarios de Corazones Solidarios - Emisoras Unidas

El cantante guatemalteco Tavo Bárcenas acudió al Aeroclub de Guatemala, donde se realiza la recolección de víveres de la campaña Corazones Solidarios de Grupo Emisoras Unidos, para compartir un momento con los voluntarios que trabajan en el lugar.

El cantante compartió con los voluntarios que trabajan para que los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, reciban víveres a través de la campaña Corazones Solidarios.

El artista afirmó tener sentimientos encontrados, aunque los buenos prevalecen.



“Estamos tomando conciencia, estamos tomando las riendas de una situación que en primer plano tal vez no nos compete, pero cuando no hay liderazgo y cuando no hay quien nos diga que hacer, creo como país estamos aprendiendo lastimosamente a raíz de una situación tan fuerte y tan triste”, expresó el artista.