“Un gobierno no debe ser obstáculo para recibir ayuda”, dice sacerdote Edwin Baños - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El padre Edwin Baños, de la Diócesis de Santa Ana, El Salvador, denunció ayer en sus redes sociales que en la frontera con Guatemala no les permitieron el ingreso de un contingente que llevaba ayuda para los damnificados por la erupción del domingo del volcán de Fuego.

Para conocer las causas del inconveniente, el programa A Primera Hora se comunicó con el padre Baños.

¿Qué fue lo que ocurrió?

“Me dijeron que hablaron con una persona de nombre Paula, que debíamos presentar documentos y las placas de los camiones… tuvimos 12 horas de espera en la frontera… nos dijeron que hablaron con la Vicepresidencia, con Cancillería y nadie respondió”, se quejó el religioso.

Agregó: “Hasta ahora, no tenemos una posición oficial, lo que queremos que dejen el camino libre, no solo para nosotros. Honduras y México también han tenido problemas. Lo que queremos es ayudar a la gente. No vemos razón de porqué no podemos llegar”.

#EUCorazonesSolidarios | Los voluntarios, pese a la lluvia recibiendo víveres, medicamentos, ropa y otros insumos en nuestro centro de acopio en el Aeroclub para los afectados del #EUVolcánDeFuego. 📸 Foto: Hugo Vásquez. pic.twitter.com/3QywSZH2oK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 7, 2018

Ayuda de emergencia

Los camiones estaban cargados con colchonetas, ropa, víveres, menos maíz y frijol, porque las autoridades guatemaltecas recomendaron que eso no podía ingresar al país por los problemas de contrabando. “Entonces vendimos el maíz y compramos medicinas”, explica Baños.

El sacerdote pertenece a la Diócesis de Santa Ana, en Mesapán, y explica que se han unido diez parroquias y dos radioemisoras locales para anunciar a la comunidad que pueden dar sus donaciones para los damnificados por la erupción en Guatemala.

“Pusimos dos puestos de acopio. Ayer pensamos en enviar el primero contingente y hoy el segundo, pero queremos cerciorarnos de que podemos pasar la frontera, dijo Baños.

“No es mi protagonismo”

Agregó: “Como iglesia no tenemos comunicación con ninguna autoridad. Estamos a 15 minutos de la frontera. Se nos hace fácil recoger la ayuda y trasladarla a los centros de acopio en Esquipulas y Chiquimula. El asunto es que no nos dejen pasar en la frontera”.

Insistió: “No es mi protagonismo, no es el protagonismo de mis compañeros sacerdotes, sino la necesidad de paso libre para que cualquier salvadoreño que quiera llegar a esos lugares donde se necesita, puedan hacerlo. No es solo por la iglesia. Hay fundaciones, iglesias evangélicas que lo están haciendo. El pastor Carlos Rivas se comunicó conmigo para preguntarme qué hacer para poder ayudar, por ejemplo.

#EUVolcánDeFuego | Personal médico del Hospital San Juan de Dios informa que llevan cuatro horas de preparación de las pacientes que serán llevadas a un hospital de Estados Unidos. Vía: @oscarcanel_eu. pic.twitter.com/jSDWvbqXxR — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 7, 2018

Cancillería le ofrece disculpas dice que ha tratado de ubicar su número telefónico para comunicarse con usted…

Me siento mal cuando me piden disculpas y cuando hay agradecimiento, porque es connatural el ayudar. Estamos la iglesia católica y evangélica y, luego están fundaciones y del Gobierno. Somos nosotros los que nos hemos topado con estas inconvenientes.

Si Emisoras Unidas, si el pastor evangélico encontró mi número, no me parece que una instancia de Gobierno no haya encontrado mi número. Si me pregunta si me han llamado, yo le digo que no.

Tenemos que estar abiertos a toda ayuda y hemos de agilizar estas cosas después de 12 horas. Ella se enteró a las 6 horas, y nosotros regresamos a las 8. No creo que en dos horas no pudieron dar una orden de paso.

Un gobierno no tiene que ser obstáculo en ningún momento para recibir ayuda. Como iglesia católica somos respetuosos de las leyes.

Así se observan los volcanes de Fuego y Acatenango esta mañana. #EUVolcánDeFuego 📸 Vía: @LesterRamirezEU pic.twitter.com/AHDxy5wAqp — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 7, 2018

Escuche la entrevista completa