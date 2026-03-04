 Los detalles del balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA
Universo Fútbol

Los detalles del balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA

El nombre TRIONDA honra a tres anfitriones y su diseño de cuatro paneles optimiza vuelo y precisión.

Compartir:
TRIONDA, balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA - Adidas Football
TRIONDA, balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA / FOTO: Adidas Football

Estamos a menos de 100 días de que ruede el balón en la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. A la expectativa por las figuras y las selecciones clasificadas se suma el protagonismo del balón oficial, el TRIONDA de Adidas, una pieza que simboliza la unión de tres naciones y que promete convertirse en un ícono del torneo más importante del fútbol mundial.

El nombre TRIONDA no es casualidad. Su concepto hace alusión directa a la triple sede del campeonato y a la idea de convergencia. El diseño del esférico presenta un patrón vibrante en rojo, verde y azul, colores que evocan la identidad de los países anfitriones. La estructura del balón está compuesta por cuatro paneles con figuras geométricas fluidas que generan una sensación de movimiento constante. En el centro, estos paneles se unen formando un triángulo, símbolo de la alianza inédita entre las tres federaciones organizadoras.

El balón oficial del Mundial 2026

En cuanto a los detalles gráficos, el TRIONDA incorpora elementos representativos de cada nación: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y las estrellas estadounidenses. Además, incorpora destellos dorados que remiten al trofeo más codiciado del planeta, reforzando la magnitud del escenario en el que será protagonista. El equilibrio entre tradición y modernidad convierte a este balón en una pieza que no solo cumple una función técnica, sino también narrativa.

Desde el punto de vista tecnológico, el TRIONDA apuesta por la innovación. Su construcción de cuatro paneles con costuras profundas ha sido diseñada para optimizar la estabilidad en vuelo y ofrecer una resistencia aerodinámica uniforme.

A ello se suman gráficos en relieve que mejoran el agarre y el control en condiciones adversas, como lluvia o alta humedad. Así, el balón oficial del Mundial 2026 no solo representa la unión de tres países, sino también la evolución constante del equipamiento en el fútbol de élite.

Foto embed
El presidente de la FIFA, Giani Infantino, con el balón Trionda - EFE

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos