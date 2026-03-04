 Los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo
Los jugadores más jóvenes en disputar una Copa del Mundo

Desde Pelé en 1958, el récord del más joven en un Mundial perduró décadas, hasta que Norman Whiteside lo superó en 1982.

El jugador más joven en debutar en un Mundial sigue siendo Norman Whiteside, quien participó en Copa Mundial de la FIFA 1982 con Irlanda del Norte a los 17 años y 41 días
El jugador más joven en debutar en un Mundial sigue siendo Norman Whiteside, quien participó en Copa Mundial de la FIFA 1982 con Irlanda del Norte a los 17 años y 41 días / FOTO: FIFA

La Copa del Mundo de la FIFA ha sido, a lo largo de su historia, el escenario donde nacen leyendas y se rompen barreras impensadas. Uno de los hitos más recordados se produjo en Copa Mundial de la FIFA 1958, torneo que no solo consagró por primera vez a Brasil como campeón del mundo, sino que también presentó ante el planeta a un adolescente que cambiaría el fútbol para siempre: Pelé.

Con apenas 17 años, el joven brasileño deslumbró con una madurez impropia de su edad. Su actuación en Suecia 1958 fue sencillamente extraordinaria: marcó un triplete en semifinales y firmó un doblete en la final, guiando a su selección hacia su primer título mundial. Tenía 17 años, 7 meses y 23 días cuando debutó en la competición, un registro que lo convirtió en uno de los futbolistas más precoces en disputar y brillar en una Copa del Mundo. Su irrupción marcó un antes y un después en la historia del torneo.

¿Quién destronó el récord de Pelé en la Copa del Mundo?

Aunque ningún jugador logró disputar un Mundial con menos de 17 años, varios estuvieron muy cerca de superar la marca del astro brasileño. El más joven en debutar sigue siendo Norman Whiteside, quien participó en Copa Mundial de la FIFA 1982 con Irlanda del Norte a los 17 años y 41 días. Aquel delantero, que comenzaba a destacar en el Manchester United, fue comparado en sus inicios con el mítico George Best, aunque su carrera estuvo marcada por lesiones que limitaron su proyección.

En Copa Mundial de la FIFA 1998 también emergieron talentos juveniles africanos. El camerunés Samuel Eto'o debutó con 17 años, 3 meses y 7 días, convirtiéndose en el segundo más joven en jugar un Mundial. En ese mismo torneo, su compatriota Salomón Olembé participó con 17 años, 6 meses y 3 días, mientras que el nigeriano Femi Opabunmi lo hizo en Corea-Japón 2002 con 17 años, 3 meses y 9 días. Cada uno representó la esperanza de su país y evidenció el crecimiento del fútbol africano en la escena internacional.

Estos nombres demuestran que el Mundial no distingue edades cuando el talento es extraordinario. Desde el impacto imborrable de Pelé hasta las irrupciones juveniles de las décadas posteriores, la historia de la Copa del Mundo está repleta de adolescentes que asumieron el desafío más grande del fútbol con valentía y personalidad. Algunos consolidaron trayectorias brillantes; otros quedaron como promesas fugaces. Pero todos comparten un lugar privilegiado en la memoria del torneo más prestigioso del planeta.

