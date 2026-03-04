Los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de la FIFA representa el pináculo del fútbol internacional, donde los goleadores se convierten en leyendas al marcar la diferencia en momentos cruciales. A lo largo de su historia, desde la primera edición en 1930 hasta la más reciente en 2022, estos artilleros han cautivado a millones de aficionados con sus hazañas ofensivas.
Los máximos anotadores no solo acumulan cifras impresionantes, sino que también encarnan la evolución del juego, desde estilos más físicos en décadas pasadas hasta la precisión técnica actual. Este torneo ha visto cómo jugadores de diversas naciones rompen récords, contribuyendo al legado global del deporte rey.
Miroslav Klose, máximo anotar en Copa del Mundo
Uno de los nombres más destacados es Miroslav Klose, el delantero alemán que ostenta el récord absoluto con 16 goles en cuatro ediciones (2002, 2006, 2010 y 2014). Su capacidad para posicionarse en el área y su instinto depredador lo convirtieron en un referente, superando incluso a figuras icónicas. Klose no solo anotó, sino que ayudó a Alemania a conquistar el título en 2014, demostrando que la consistencia a lo largo de múltiples torneos es clave para ingresar en la élite histórica. Su marca resiste el paso del tiempo, a pesar de los avances en el fútbol moderno.
Brasil, la nación con más títulos mundiales, ha aportado varios de los grandes goleadores, como Ronaldo Nazário, quien acumuló 15 tantos en tres participaciones efectivas (1998, 2002 y 2006). Conocido por su velocidad y regate letal, Ronaldo lideró a la 'Canarinha' al pentacampeonato en 2002, donde ganó la Bota de Oro. Otro brasileño legendario, Pelé, con 12 goles en cuatro Mundiales (1958-1970), revolucionó el juego con su creatividad y visión, inspirando generaciones. Estos jugadores encarnan el espíritu ofensivo de Brasil, que prioriza el espectáculo y la efectividad.
El top-10
1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
2. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
3. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Just Fontaine (Francia) - 13 goles
5. Lionel Messi (Argentina) - 13 goles
6. Kylian Mbappé (Francia) - 12 goles
7. Pelé (Brasil) - 12 goles
8. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
9. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles
10. Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles