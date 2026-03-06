 Fontaine y el récord que desafía al tiempo en el Mundial
Universo Fútbol

Just Fontaine y el récord que desafía al tiempo en la Copa del Mundo

Con 13 goles en el 1958 FIFA World Cup, Just Fontaine dejó una marca histórica que sigue vigente y que lo convirtió en uno de los goleadores más legendarios del fútbol.

Getty Images
Fallece Just Fontaine, máximo goleador francés en los Mundiales

El nombre de Just Fontaine ocupa un lugar imborrable en la historia del fútbol mundial. El delantero francés es recordado principalmente por un récord que, más de seis décadas después, continúa intacto: ser el jugador que más goles ha marcado en una sola edición de la Copa del Mundo. Su hazaña ocurrió en el legendario 1958 FIFA World Cup, torneo en el que anotó 13 goles en apenas seis partidos, una cifra que ningún futbolista ha logrado igualar hasta hoy.

Durante aquel Mundial celebrado en Suecia, Fontaine vivió el torneo de su vida. Francia terminó en el tercer lugar del campeonato, pero gran parte del protagonismo recayó en su extraordinaria capacidad goleadora. El delantero marcó contra Paraguay, Yugoslavia, Escocia, Irlanda del Norte, Brasil y Alemania Occidental. Su instinto dentro del área, su rapidez para definir y su inteligencia para encontrar espacios lo convirtieron en una auténtica pesadilla para las defensas rivales. Aquella actuación lo elevó a la categoría de leyenda del fútbol internacional.

La carrera de Just Fontaine

Antes de su histórica participación mundialista, Fontaine ya había construido una sólida carrera en clubes franceses. Inició su trayectoria profesional en el USM Casablanca y posteriormente brilló en equipos como el OGC Nice y el histórico Stade de Reims. Fue especialmente en Reims donde alcanzó su mejor nivel, formando parte de uno de los equipos más competitivos de Francia en la década de 1950. Con ese club ganó títulos nacionales y se consolidó como uno de los delanteros más temidos de Europa.

Sin embargo, su carrera fue relativamente corta. Diversas lesiones, especialmente en una de sus piernas, lo obligaron a retirarse prematuramente a los 28 años. A pesar de ello, su legado ya estaba asegurado gracias a su impresionante promedio goleador y, sobre todo, a su inolvidable Mundial de 1958. Tras retirarse, también tuvo etapas vinculadas al fútbol como entrenador y dirigente, manteniendo siempre una relación cercana con el deporte que lo llevó a la fama.

Just Fontaine falleció el 1 de marzo de 2023 a los 89 años, dejando un profundo legado en el fútbol mundial. Su récord goleador en una sola Copa del Mundo continúa siendo uno de los logros más impresionantes en la historia del torneo. Con el paso del tiempo, su figura se ha convertido en símbolo de eficacia, talento y de una época dorada del fútbol francés que todavía es recordada con admiración por aficionados y especialistas.

Emisoras  Escúchanos