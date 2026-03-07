 Los estadios techados que marcarán el Mundial 2026
Universo Fútbol

Los estadios techados que marcarán la innovación en el Mundial 2026

5 de los 16 estadios que albergarán el Mundial 2026 cuentan con techo fijo o cubierta retráctil. Estos recintos ofrecerán condiciones óptimas para los partidos, sin depender del clima.

BC Place, casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS
BC Place, casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete marcar un antes y un después en cuanto a infraestructura deportiva. La Copa del Mundo contará con algunos de los estadios más modernos del planeta, muchos de ellos diseñados con tecnología de última generación. Entre estas innovaciones destaca la presencia de recintos completamente techados o con cubiertas retráctiles, una característica que permite proteger a jugadores y aficionados de las condiciones climáticas y garantizar espectáculos de primer nivel.

Uno de estos escenarios es el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá. Este estadio cuenta con un moderno techo retráctil que permite abrir o cerrar la cubierta según las condiciones del clima. Inaugurado originalmente en 1983 y renovado en 2011, el recinto tiene una capacidad aproximada para 54 mil espectadores y es la casa del Vancouver Whitecaps de la MLS. Su sistema de techo es uno de los más avanzados en Norteamérica y permite que el estadio se adapte fácilmente a distintos eventos deportivos y culturales.

El Mundial de la modernidad

En Estados Unidos, uno de los estadios más llamativos será el SoFi Stadium, situado en Inglewood, en el área de Los Ángeles. Aunque su techo es fijo, el diseño fue concebido para ofrecer ventilación natural y una gran entrada de luz. Inaugurado en 2020, este impresionante recinto tiene capacidad para más de 70 mil espectadores y ha sido sede de eventos de talla mundial como el Super Bowl. Además, cuenta con una gigantesca pantalla circular suspendida sobre el campo, considerada una de las más avanzadas tecnológicamente en el mundo del deporte.

Otro escenario icónico será el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Este estadio es famoso por su espectacular techo retráctil en forma de pétalos, que se abre y se cierra como si fuera el lente de una cámara. Inaugurado en 2017, tiene capacidad para más de 70 mil aficionados y es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. Su diseño arquitectónico y su tecnología lo han convertido en uno de los estadios más innovadores del planeta.

La lista también incluye el AT&T Stadium en Arlington, Texas, y el NRG Stadium en Houston. El AT&T Stadium, inaugurado en 2009 y hogar de los Dallas Cowboys, posee un techo retráctil y una enorme pantalla central que domina el interior del recinto, además de una capacidad superior a los 80 mil espectadores. Por su parte, el NRG Stadium, abierto en 2002, fue el primer estadio de la NFL con techo retráctil y puede albergar a más de 70 mil aficionados. Estos escenarios reflejan el alto nivel tecnológico que tendrá el Mundial 2026, una edición que no solo promete grandes partidos, sino también experiencias de primer nivel para jugadores y aficionados.

SoFi Stadium, casa de los Rams y Chargers de la NFL

