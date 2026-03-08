Los jugadores más veteranos en disputar un Mundial

La historia del Mundial demuestra que el fútbol no es únicamente territorio de la juventud. A lo largo de las décadas, varios jugadores lograron extender sus carreras hasta edades en las que la mayoría ya se había retirado. Gracias al profesionalismo, la disciplina y el cuidado físico, algunos futbolistas superaron incluso la barrera de los 40 años y continuaron compitiendo al más alto nivel. Este grupo de veteranos ha dejado una huella especial en las Copa del Mundo, demostrando que la experiencia también puede ser determinante en el torneo más importante del fútbol.
Uno de los nombres que aparece en este listado es el argentino Ángel Labruna, quien participó en el Mundial de Suecia 1958 con 39 años y 330 días. En un ranking dominado casi por completo por arqueros, Labruna destaca como uno de los pocos jugadores de campo. A pesar de su edad, el histórico delantero aportó su talento y su visión de juego en una selección argentina que buscaba consolidarse en el escenario internacional.
El Mundial 2026 de los veteranos
Entre los guardametas veteranos también se encuentra el inglés David James, quien defendió el arco de Inglaterra en Sudáfrica 2010 con la misma edad de 39 años. Recordado por su apodo "Calamity", asumió la titularidad tras el error de Robert Green en el debut frente a Estados Unidos. James disputó los siguientes encuentros del torneo, incluido el partido de octavos de final en el que Inglaterra cayó 4-1 ante Alemania.
Otros arqueros prolongaron su carrera hasta superar los 40 años en la Copa del Mundo. El escocés Jim Leighton jugó el Mundial de Francia 1998 con 39 años y 334 días, mientras que el tunecino Ali Boumnijel fue titular en Alemania 2006 con 40 años. A ellos se suman casos emblemáticos como el italiano Dino Zoff, capitán de la selección campeona en España 1982 con 40 años y 133 días, y el inglés Peter Shilton, quien disputó la semifinal de Italia 1990 con 40 años y 292 días.
El podio de los más longevos lo integran auténticas leyendas. El camerunés Roger Milla regresó del retiro y marcó un gol en Estados Unidos 1994 con 42 años, mientras que el colombiano Faryd Mondragón jugó en Brasil 2014 con 43 años y 3 días. Sin embargo, el récord absoluto lo posee el egipcio Essam El-Hadary, quien atajó en Rusia 2018 con 45 años y 161 días, incluso deteniendo un penal.
Mirando hacia el futuro, figuras como Cristiano Ronaldo y Luka Modric podrían sumarse a este selecto grupo si finalmente disputan el Mundial de 2026, torneo al que llegarían con más de 40 años y aún compitiendo en la élite del fútbol mundial.