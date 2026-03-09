Mundialistas que han pasado por la Liga de Guatemala

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo de 2026, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio, vale la pena recordar a varios futbolistas que, además de participar en Mundiales, también dejaron su huella en la Liga Nacional de Guatemala. Aunque la Selección Nacional aún no ha logrado clasificar a una Copa del Mundo, el balompié guatemalteco ha sido escenario del paso de figuras internacionales que sí han tenido la oportunidad de competir en la máxima cita del fútbol.
Uno de los casos más recordados es el del guardameta panameño Jaime Penedo, quien defendió los colores de Municipal durante seis años y conquistó cuatro títulos de liga. Penedo fue titular con Panamá en el Mundial de Rusia 2018, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. También de Panamá destacan nombres como Felipe Baloy y Blas Pérez, quienes llegaron a Municipal en 2018, así como el defensor Adolfo Machado, con pasado en Marquense y Comunicaciones, y el portero José Calderón, quien militó en clubes como Xelajú MC, Guastatoya y Comunicaciones, además de formar parte de la convocatoria canalera en Rusia 2018.
Mundialistas con paso en la Liga de Guatemala
Costa Rica también ha tenido una importante representación de mundialistas que jugaron en Guatemala. Entre ellos se encuentra el defensor Michael Umaña, quien tuvo dos etapas con Comunicaciones y participó en los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, recordado especialmente por convertir el penal decisivo ante Grecia en los octavos de final de Brasil 2014. Otros nombres destacados son Ronald González, mundialista en Italia 1990 y campeón con Comunicaciones; Ronald "La Bala" Gómez, delantero que jugó con Municipal y marcó goles en los Mundiales de 2002 y 2006; así como Rolando Fonseca y Mauricio Wright, quienes también representaron a Costa Rica en Corea y Japón 2002 tras su paso por el fútbol guatemalteco.
El balompié guatemalteco también ha recibido a futbolistas de otras latitudes que tuvieron presencia mundialista. El mediocampista uruguayo Egidio Arévalo Ríos, fichaje de Sacachispas en 2021, disputó dos Copas del Mundo con Uruguay y sumó once partidos en Mundiales entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Asimismo, el mexicano Carlos "Gullit" Peña jugó con Antigua GFC en 2021 y formó parte de la Selección de México que participó en el Mundial de Brasil 2014.
Entre los casos más históricos destaca el argentino Omar Larrosa, campeón del mundo con Argentina en 1978, quien tuvo un paso por Comunicaciones antes de conquistar el título mundial con la albiceleste. A esta lista también se suman el brasileño Milton Queiroz "Tita", mundialista en Italia 1990; los hondureños hondureño Carlos Pavón y Danilo Turcios, participantes en Sudáfrica 2010; y el salvadoreño José Luis Rugamas, quien disputó el Mundial de España 1982 antes de jugar con Municipal. Todos ellos forman parte de una extensa lista de futbolistas que, tras competir en la élite del fútbol mundial, también aportaron su experiencia y calidad al desarrollo del fútbol guatemalteco.