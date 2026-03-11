México, líder histórico en partidos inaugurales del Mundial

No se puede negar que México tiene una relación especial con la Copa del Mundo. Además de ser el país que más veces ha sido anfitrión, el combinado tricolor también ostenta el récord de haber disputado más partidos inaugurales en la historia del torneo. Hasta la fecha, México ha tenido el honor de abrir el Mundial en seis ediciones: Uruguay 1930, Brasil 1950, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010, dejando un legado de emociones y aprendizaje para cada generación.
El debut histórico de México se remonta al 13 de julio de 1930, cuando enfrentó a Francia en el Estadio Pocitos de Montevideo ante unos 10 mil espectadores. A pesar de la ilusión del combinado tricolor, el partido culminó con una derrota de 4-1. Veinte años después, en Brasil 1950, México volvió a abrir un Mundial, esta vez en el Estadio Pacaembu, pero los locales se impusieron con un contundente 4-0. En Suecia 1958, la Selección Mexicana buscó redimirse frente a los anfitriones en el Estadio Råsunda, pero nuevamente cayó, esta vez por 3-0.
México inaugurará el Mundial 2026
El Mundial de Chile 1962 presentó un formato inusual, ya que la inauguración contó con cuatro partidos simultáneos, uno de ellos México contra Brasil, que finalizó 2-0 a favor de los sudamericanos. Sin embargo, el punto más emotivo de esta historia llegó en México 1970.
El Estadio Azteca fue testigo de más de 100 mil aficionados que vieron cómo el equipo mexicano empataba 0-0 ante la Unión Soviética, en un partido que muchos consideran uno de los más memorables en la historia de los Mundiales. Luego, en Sudáfrica 2010, el Soccer City de Johannesburgo recibió a 84 mil espectadores para presenciar el empate 1-1 entre México y Sudáfrica, un encuentro recordado por el histórico primer gol de la competencia.
Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en puerta, México tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esta tradición. El combinado dirigido por el 'Vasco' Aguirre abrirá el torneo junto a Estados Unidos y Canadá, enfrentando nuevamente a Sudáfrica, 16 años después de aquel memorable debut en Johannesburgo. Esta séptima participación en partidos inaugurales reafirma la importancia de México en la historia de los Mundiales y la emoción que genera cada inicio de torneo.