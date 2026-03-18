 Mundial 2026: Fechas y horarios del repechaje mundialista
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En juego los últimos seis boletos al Mundial 2026

El martes 31 de marzo se conocerán a los últimos seis clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Italia busca a través del repechaje su clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA
Italia busca a través del repechaje su clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: FIFA

Seis de 22 selecciones sellarán en marzo sus pasaportes para la Copa Mundial 2026. Dos plazas se adjudicarán a través del torneo clasificatorio de la FIFA; las otras cuatro se decidirán en las eliminatorias europeas, que disputarán 16 países en las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey en México. Desde Italia, cuádruple campeona del mundo, hasta Surinam, que aspira a estrenarse en el certamen son parte de los atractivos de los partidos que arrancan con sus semifinales el 26 de marzo y que concluirán con las finales el 31 de marzo en Guadalajara.

Seis selecciones en busca de dos boletos

El sistema de clasificación contempla la participación de seis equipos: Uno de cada confederación (AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf), además de una plaza extra para la confederación anfitriona, en este caso la Concacaf. La UEFA estará excluida del proceso por ser la zona con mayor representación.

El formato a emplear es enfrentar en dos llaves de semifinales a los cuatro equipos peor ubicados en la clasificación mundial de la FIFA de los seis clasificados, mientras que los dos mejor ubicados enfrentarán a los ganadores en la final de cada llave. Los ganadores de cada final obtendrán la clasificación al Mundial.

Llave A

  • Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica, jueves 26 de marzo en Guadalajara
  • Final: República Democrática del Congo vs. Ganador de la semifinal, martes 31 de marzo en Guadalajara

Llave B

  • Semifinal: Bolivia vs. Surinam, jueves 26 de marzo en Monterrey
  • Final: Irak vs. Ganador de la semifinal, martes 31 de marzo en Monterrey  
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Bolivia busca llegar al Mundial 2026 por medio de repechaje - FIFA

Dieciséis selecciones en busca de cuatro boletos

En la segunda ronda de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, o fase de play-offs, participan los doce segundos lugares de la primera fase junto a los cuatro ganadores de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos.

Ruta A

  • Semifinales: Gales vs. Bosnia y Herzegovina en Cardiff e Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo, jueves 26 de marzo
  • Final: Ganadores de las semifinales de la ruta A, martes 31 de marzo en Cardiff o Zenica 

Ruta B

  • Semifinales: Ucrania vs. Suecia en Valencia (España) y Polonia vs. Albania en Varsovia, jueves 26 de marzo
  • Final: Ganadores de las semifinales de la ruta B, martes 31 de marzo en Valencia o Solna 
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Selección de Ucrania busca clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 - FIFA

Ruta C

  • Semifinales: Eslovaquia vs. Kosovo Bratislava y Turquía vs. Rumania en Estambul, jueves 26 de marzo
  • Final: Ganadores de las semifinales de la ruta C, martes 31 de marzo en Bratislava o Pristina 

Ruta D

  • Semifinales: República Checha (Chequia) vs. Irlanda en Praga y Dinamarca vs. Macedonia del Norte en Copenhague, jueves 26 de marzo
  • Final: Ganadores de las semifinales de la ruta D, martes 31 de marzo en Praga o Dublín. 
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República Checha busca clasificar al Mundial 2026 - FIFA

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