Mundial 2026: Fechas y horarios del repechaje mundialista

Seis de 22 selecciones sellarán en marzo sus pasaportes para la Copa Mundial 2026. Dos plazas se adjudicarán a través del torneo clasificatorio de la FIFA; las otras cuatro se decidirán en las eliminatorias europeas, que disputarán 16 países en las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey en México. Desde Italia, cuádruple campeona del mundo, hasta Surinam, que aspira a estrenarse en el certamen son parte de los atractivos de los partidos que arrancan con sus semifinales el 26 de marzo y que concluirán con las finales el 31 de marzo en Guadalajara.
Seis selecciones en busca de dos boletos
El sistema de clasificación contempla la participación de seis equipos: Uno de cada confederación (AFC, CAF, Conmebol, OFC y Concacaf), además de una plaza extra para la confederación anfitriona, en este caso la Concacaf. La UEFA estará excluida del proceso por ser la zona con mayor representación.
El formato a emplear es enfrentar en dos llaves de semifinales a los cuatro equipos peor ubicados en la clasificación mundial de la FIFA de los seis clasificados, mientras que los dos mejor ubicados enfrentarán a los ganadores en la final de cada llave. Los ganadores de cada final obtendrán la clasificación al Mundial.
Llave A
- Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica, jueves 26 de marzo en Guadalajara
- Final: República Democrática del Congo vs. Ganador de la semifinal, martes 31 de marzo en Guadalajara
Llave B
- Semifinal: Bolivia vs. Surinam, jueves 26 de marzo en Monterrey
- Final: Irak vs. Ganador de la semifinal, martes 31 de marzo en Monterrey
Dieciséis selecciones en busca de cuatro boletos
En la segunda ronda de la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, o fase de play-offs, participan los doce segundos lugares de la primera fase junto a los cuatro ganadores de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos.
Ruta A
- Semifinales: Gales vs. Bosnia y Herzegovina en Cardiff e Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo, jueves 26 de marzo
- Final: Ganadores de las semifinales de la ruta A, martes 31 de marzo en Cardiff o Zenica
Ruta B
- Semifinales: Ucrania vs. Suecia en Valencia (España) y Polonia vs. Albania en Varsovia, jueves 26 de marzo
- Final: Ganadores de las semifinales de la ruta B, martes 31 de marzo en Valencia o Solna
Ruta C
- Semifinales: Eslovaquia vs. Kosovo Bratislava y Turquía vs. Rumania en Estambul, jueves 26 de marzo
- Final: Ganadores de las semifinales de la ruta C, martes 31 de marzo en Bratislava o Pristina
Ruta D
- Semifinales: República Checha (Chequia) vs. Irlanda en Praga y Dinamarca vs. Macedonia del Norte en Copenhague, jueves 26 de marzo
- Final: Ganadores de las semifinales de la ruta D, martes 31 de marzo en Praga o Dublín.