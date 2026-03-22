Árbitros guatemaltecos en Mundiales de la FIFA

Del 11 de junio al 19 de julio de este año se realizará la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, y a lo largo de estos 96 años de historia, cuatro han sido los árbitros que han representado a Guatemala en los Mundiales de la FIFA: Rómulo Méndez, Carlos Batres, Walter López y Mario Escobar.
El cobanero Rómulo Méndez fue el primer árbitro guatemalteco en participar en los Mundiales de la FIFA. A lo largo de su carrera lo hizo en España 1982 y México 1996.
En el Mundial España 1982 digirió el juego entre Argelia y Chile que terminó con triunfo a favor de los argelinos 3-2.
En su segunda participación, Mundial México 1986, Rómulo Méndez tuvo el honor de dirigirle a Brasil, donde triunfó ante Argelia 1-0 un 6 de junio de 1986 en el estadio Jalisco.
Dos Mundiales para Carlos Batres
El nacido en Retalhuleu un 2 de abril de 1968 también tuvo un gran historial en las Copas del Mundo de la FIFA donde participó en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Es importante recordar que una lesión lo dejó sin posibilidades de ser parte del Mundial Alemania 2006, por lo que sus registros quedaron igualados con Rómulo Méndez: Dos participaciones mundialistas.
Carlos Batres comenzó su participación Mundialista dirigiendo el Dinamarca-Senegal el 6 de junio de 2002, el cual terminó con empate 1-1. Era la fase de grupos (A).
Posteriormente, fue nombrado para un duelo de octavos de final entre Alemania y Paraguay, en ese partido, los alemanes clasificaron a cuartos de final tras ganar 1-0 con gol de Oliver Neuville a los 88. El paraguayo Roberto Acuña fue expulsado por Carlos Batres.
Una lesión le impidió ser parte del panel de árbitros para Alemania 2006. Pero regresó al Mundial Sudáfrica 2010, donde dirigió otros dos encuentros.
El 13 de junio de 2010 dirigió el Argelia-Eslovenia que terminó con triunfo de los eslovenos 1-0. El 20 de junio dirigió el Italia-Nueva Zelanda, que concluyó igualado 1-1. Carlos Batres cerró su participación el 3 de julio con el España-Paraguay en cuartos de final. El triunfo fue para los españoles 1-0, en un arbitraje que causó polémica y se ganó el odio público del portero José Luis Chilavert.
En ese Mundial 2010, Batres también estuvo como cuarto árbitro de los duelos Australia-Serbia (fase de grupos) y España-Portugal (octavos de final).
Batres es el único árbitro chapín con cinco duelos dirigidos en Copas del Mundo de la FIFA.
Walter López y su Mundial como cuarto árbitro
Otro de los árbitros en decir presente en el máximo evento de la FIFA fue Walter López, quien fue llamado para el Mundial Brasil 2014.
Aunque la participación de Walter López se limitó a ser cuarto juez, el chapín experimentó los juegos: Inglaterra vs. Italia como parte del grupo D el 14 de junio de 2014 donde ganaron los italianos 2-1, el Croacia-Camerún del 18 de junio del A donde ganaron los croatas 4-0, y, el Portugal vs. Estados Unidos del 22 de junio que quedó 2-2 y que formó parte del grupo G.
Mario Escobar en los Mundiales de la FIFA
El último árbitro guatemalteco llamado a la Copa del Mundo de la FIFA fue Mario Escobar, quien estuvo en Catar 2022 y está a la espera de ser mundialista para el 2026 (lo que sería su segundo Mundial).
En su participación en Catar 2022, el réferi chapín dirigió el 25 de noviembre el duelo entre Gales e Irán, que ganaron los iraníes 2-0. En ese compromiso, Escobar mostró la primera tarjeta roja del torneo, luego de la intervención del VAR. El expulsado fue Wayne Hennessey en el 86.
Asimismo, Mario Escobar cerró su participación como cuarto árbitro del Argentina-Australia del 3 de diciembre por los octavos de final, donde los argentinos avanzaron a cuartos tras el triunfo 2-1.