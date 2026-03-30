Jugadores con más partidos en las Copas del Mundo de la FIFA

El argentino Lionel Messi supera al alemán Lothar Matthäus. El dato de Oceanía te sorprenderá.

Los europeos Lothar Matthäus, Miroslav Klose y Paolo Maldini suman entre los tres 72 partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA, más que cualquier otro trío de jugadores de cualquier otro continente. El trío sudamericano con más partidos disputados suma un total de 67.

Matthaus y Maldini ostentaban los récords de mayor número de partidos disputados y de minutos jugados en la historia de los Mundiales hasta que Lionel Messi los superó en Catar 2022.

Klose ostenta varios récords de la competición. El alemán es el máximo goleador de todos los tiempos (16 goles), ha logrado el mayor número de victorias (17) y ha ganado el mayor número de medallas (4).

“El Abrazo del Alma”, la fotografía más icónica de los Mundiales Un aficionado llamado Víctor Dell’Aquila, quien perdió sus brazos a los 12 años, fue protagonista de “El Brazo del Alma” en el Mundial Argentina 1978.

Más partidos en Mundiales de la FIFA

Conmebol: Lionel Messi de Argentina (26), Diego Maradona de Argentina (21), Cafú de Brasil (20) y Javier Mascherano de Argentina (20)

UEFA: Lothar Matthäus de Alemania (25), Miroslav Klose de Alemania (24) y Paolo Maldini de Italia (23)

Concacaf: Rafael Márquez de México (19), Andrés Guardado de México (13), Landon Donovan de Estados Unidos (12), Javier Hernández de México (12) y Héctor Moreno de México (12)

AFC (Asia): Hong Myungbo de Corea del Sur (16), Yuto Nagatomo de Japón (15) y Park Jisung de Corea del Sur (14)

CAF (África): Asamoah Gyan de Ghana (11), Francois Omam-Biyik de Camerún (11), Andre Ayew de Ghana (10), Achraf Hakimi de Marruecos (10), Hakim Ziyech de Marruecos (10), Roger Milla de Camerún (10) y Joseph Yobo de Nigeria (10)

OFC (Oceanía): Ningún jugador ha disputado más de tres partidos.

Paolo Maldini, selección de Italia en Mundiales - FIFA

Otros detalles históricos de la FIFA

Ediciones disputadas: Messi ha jugado en 5 mundiales diferentes. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 han sido las Copas del Mundo del argentino

Posibilidad de extensión: Con la clasificación de Argentina para el Mundial 2026, Lionel Messi podría ampliar su ventaja y convertirse en el primer jugador en participar en 6 ediciones si decide formar parte del plantel

Portero con más partidos: El récord entre los guardametas le pertenece al francés Hugo Lloris, quien se retiró con 20 partidos disputados tras la final del Mundial de la FIFA Catar 2022.

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