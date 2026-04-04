¿Cuántos penaltis se han detenido en los Mundiales?

Tim Krul protagonizó la que posiblemente sea la historia más famosa de un héroe en una tanda de penaltis en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Se han parado 70 penaltis en las tandas de penaltis de la Copa Mundial de la FIFA a lo largo de la historia. Las tandas de penaltis se introdujeron en la Copa Mundial de Argentina 1978, pero la primera tuvo lugar tras un épico 3-3 en las semifinales de España 1982. El portero francés Jean-Luc Ettori detuvo el primer lanzamiento de la tanda al parar un intento de Uli Stielike, aunque la República Federal de Alemania acabó imponiéndose por 5-4.

El alemán Toni Schumacher, el argentino Sergio Goycochea y los croatas Danijel Subasic y Dominik Livakovic comparten el récord de cuatro paradas en una tanda de penaltis.

El portugués Ricardo, Subasic y Livakovic son los únicos que han detenido tres penaltis en una tanda, tras haberlo logrado contra Inglaterra en 2006, Dinamarca en 2018 y Japón en 2022, respectivamente.

Dos paradas decisivas de Sergio Goycochea

Goycochea es el único portero que ha realizado dos paradas decisivas en la tanda de penaltis. El Vasco detuvo un lanzamiento del yugoslavo Faruk Hadzibegic para decidir los cuartos de final y otro del italiano Aldo Serena para ganar una semifinal en 1990.

Sergio Goycochea es uno de los históricos porteros en la Copa del Mundo de la FIFA - FIFA

La historia de Tim Krul

Tim Krul protagonizó la que posiblemente sea la historia más famosa de un héroe en una tanda de penaltis en la historia de la Copa Mundial. Louis van Gaal lo metió al campo apenas 45 segundos antes de que el árbitro diera por terminada la segunda parte de la prórroga, y detuvo dos lanzamientos de Costa Rica, lo que permitió a los Países Bajos pasar a semifinales.

El punto más famoso de su carrera llegó en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 contra Costa Rica. El partido terminó 0-0 y se fue a penaltis. El técnico Louis van Gaal tomó una decisión arriesgada y brillante: En el minuto 120, sacó al portero titular Jasper Cillessen e hizo entrar a Tim Krul exclusivamente para la tanda de penales.

Krul, con sus 1,93 metros de altura y su presencia imponente, adivinó y paró dos penaltis (a Bryan Ruiz y Michael Umaña). Países Bajos ganó 4-3 en la tanda y avanzó a semifinales.

Krul se convirtió en el primer portero en la historia de los Mundiales en entrar como cambio solo para una tanda de penaltis, y su actuación se considera una de las más icónicas en ese contexto.

Van Gaal y Krul han contado después que estudiaron a los lanzadores costarricenses y que el cambio fue planeado.

Momento del cambio: Jasper Cillessen por Tim Krul - Captura de video de FIFa

*Información FIFA.

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