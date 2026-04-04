Mundial 2026: Son Heung-min, la megafigura de Corea del Sur

Son, natural de Chuncheon, provincia de Gangwon, se inició en el futbol bajo la tutela de su padre, un exfutbolista profesional.

Son Heung-min, que ya despuntaba desde las categorías inferiores, era una promesa que despertaba gran interés incluso antes de debutar en el futbol profesional. Posteriormente, debutó como profesional en el Hamburgo SV, club histórico de la Bundesliga alemana, y, tras un crecimiento vertiginoso año tras año, se convirtió en delantero de primer nivel en el Bayer Leverkusen y el Tottenham Hotspur.

Son Heung-min, ganador del Premio Puskás de la FIFA y de la Bota de Oro de la Premier League, afronta este verano su cuarta Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué rendimiento ofrecerá Son Heung-min, capitán de Corea del Sur, en este torneo que probablemente será su última Copa Mundial?

Son es un goleador que se ha situado entre los mejores delanteros del mundo gracias a su velocidad explosiva y a su capacidad para amenazar la portería rival con disparos certeros desde cualquier zona del ataque.

Sin embargo, su valía no se limita a eso. Aunque algunos puedan pensar que el calificativo de creador de juego no encaja con Son, el surcoreano acumuló un total de 78 asistencias durante su etapa en la Premier League inglesa, desde 2015 hasta 2025. Así, si el ataque del equipo le respalda aprovechando su velocidad, Son puede ejercer de hombre decisivo de formas más variadas que nadie, sin verse limitado por su posición.

Son Heungmin es una de las estrellas que estará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 - FIFA

Historial de Son

Son Heung-min, que debutó en la Bundesliga con tan solo 18 años, marcó 49 goles en el Hamburgo y el Leverkusen antes de fichar por el Tottenham en 2015, a los 23 años, dando así el salto a la Premier League. Desde entonces se consolidó como uno de los mejores jugadores de la Premier League y, en diciembre de 2019, en un partido a domicilio contra el Burnley, marcó un golazo en solitario tras una carrera explosiva en la que se deshizo de siete rivales. Su «golazo» contra el Burnley fue galardonado con el Premio Puskás de la FIFA y como Gol del Año de la Premier League.

Son Heung-min, que acumuló la friolera de 454 partidos con el Tottenham en todas las competiciones, cumplió por fin su gran sueño la temporada pasada. El Tottenham, capitaneado por Son, hizo una gran campaña en la UEFA Europa League y se alzó con el trofeo tras imponerse por 1-0 al Manchester United en la final.

Fue el primer título que Son conquistó en sus 15 años como futbolista profesional, y protagonizó una imagen icónica al levantar el trofeo con el brazalete de capitán y envuelto en la bandera surcoreana.

Precisamente, la final de la Europa League contra el Manchester United fue el último partido oficial que Son disputó como jugador del Tottenham, ya que después, en el mercado de fichajes de verano, se marchó al LAFC para emprender una nueva aventura.

*Información FIFA.

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