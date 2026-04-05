Mundial 2026: Historia del Estadio de Guadalajara

Aunque su nombre oficial por patrocinio es Estadio Akron, durante el Mundial 2026 será llamado Estadio Guadalajara, ya que la FIFA prohíbe el uso de nombres comerciales en sedes.

El Estadio Akron, conocido internacionalmente como uno de los recintos más modernos del fútbol mexicano, se ubica en el municipio de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Su construcción responde al proyecto del Club Deportivo Guadalajara, que buscaba contar con un estadio propio tras décadas jugando en el Estadio Jalisco. La obra comenzó formalmente en 2007 y culminó en 2010, siendo inaugurado el 30 de julio de ese año con un partido amistoso frente al Manchester United, en el que Javier "Chicharito" Hernández marcó el primer gol en la historia del recinto.

Desde su apertura, el estadio ha destacado por su diseño vanguardista y su integración con el entorno natural. Concebido por arquitectos de talla internacional, cuenta con una capacidad cercana a los 49,800 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más importantes de México. Su estructura, parcialmente cubierta por áreas verdes, le ha valido el apodo de "El Volcán", además de posicionarlo como un recinto innovador en términos de sustentabilidad y eficiencia energética.

El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara - Estadio Akron

Guadalajara será sede del Mundial 2026

En cuanto a su propiedad, el inmueble pertenece al propio Club Deportivo Guadalajara, cuya gestión empresarial está vinculada a la familia Vergara. A lo largo de su historia, el estadio ha tenido distintos nombres: inicialmente fue llamado Estadio Omnilife, posteriormente Estadio Chivas y, desde 2017, adoptó el nombre comercial de Estadio Akron gracias a un acuerdo de patrocinio con la empresa mexicana del mismo nombre.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto será una de las sedes oficiales en México, junto con otros estadios emblemáticos del país. Siguiendo las regulaciones de la FIFA, durante el torneo será denominado "Estadio Guadalajara", eliminando cualquier referencia comercial. Está previsto que albergue partidos de la fase de grupos, incluyendo encuentros de la selección mexicana, consolidando así su relevancia en el escenario internacional.

El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara - Estadio Akron

Etiquetas