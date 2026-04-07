FIFA lanzará videojuego gratis para el Mundial 2026

El fútbol vuelve al mundo gamer con una sorpresa inesperada: la FIFA lanzará un videojuego gratis inspirado en la Copa Mundial 2026.

La FIFA apuesta por una nueva etapa en el mundo gamer con el lanzamiento de un videojuego gratuito inspirado en la Copa Mundial 2026. El título busca atraer tanto a fanáticos del fútbol como a jugadores casuales, combinando acción rápida, personajes llamativos y una experiencia accesible en múltiples plataformas.

Después de su histórica separación con Electronic Arts, la organización decidió reinventar su estrategia digital apostando por un formato distinto al clásico simulador de fútbol. El nuevo juego, llamado FIFA Heroes, propone un estilo arcade con mecánicas más dinámicas y menos enfocadas en el realismo.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para la marca, que durante décadas dominó el mercado de videojuegos deportivos con títulos que simulaban el fútbol profesional. Ahora, el enfoque busca atraer a una generación acostumbrada a experiencias rápidas, accesibles y con elementos de entretenimiento más creativos.

El videojuego presentará partidos de cinco contra cinco con habilidades especiales, superpoderes y personajes que van desde leyendas del fútbol hasta figuras ficticias y mascotas oficiales del Mundial 2026. A diferencia de entregas anteriores, este título apuesta por una jugabilidad más ligera, con movimientos poco realistas y mecánicas diseñadas para ofrecer partidas rápidas y entretenidas.

Más de el videojuego de la FIFA

El objetivo de este juego es priorizar la diversión inmediata, alejándose de la simulación tradicional. El juego también incluirá modos multijugador, tablas de clasificación globales y eventos especiales que estarán conectados con el calendario de la Copa Mundial 2026, incentivando la participación constante de los usuarios.

FIFA Heroes estará disponible a partir del 28 de abril de 2026 para dispositivos móviles con iOS y Android, así como para PC.

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Las versiones para consolas llegarán posteriormente, aunque todavía no cuentan con una fecha confirmada. Incluso se ha anunciado que el juego vendrá preinstalado en algunos dispositivos móviles, como parte de una estrategia para ampliar su alcance global.

La FIFA busca que esta propuesta combine cultura gamer, entretenimiento y fútbol en un solo espacio digital.

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