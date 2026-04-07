Wirtz cumplirá el sueño de jugar un Mundial con Alemania

Florian Wirtz se perdió el Mundial de Catar en 2022 por culpa de una rotura del ligamento cruzado.

Florian Wirtz se perdió el Mundial de Catar en 2022 por culpa de una rotura del ligamento cruzado, por lo que la fase final de Canadá, México y Estados Unidos 2026 será su primera experiencia en la competición. Wirtz, cuyos regates, lectura del juego y trabajo incansable lo sitúan entre los mejores jugadores del planeta, está deseando desplegar sus cualidades en la Copa Mundial de la FIFA.

Wirtz es, sin duda, una de las grandes esperanzas de la selección alemana que dirige Julian Nagelsmann, un técnico que le otorga mucha libertad en ataque. Cuando está inspirado, es capaz de desarmar al adversario con y sin balón, y su amplio repertorio le permite desequilibrar los partidos de muy diversas maneras.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Wirtz tendrá 23 años, por lo que ya no será una promesa, sino una realidad. Tras una temporada en el Liverpool en la que no ha podido jugar en la posición donde mejor rinde, la fase final del Mundial llega en el momento oportuno.

Wirtz disputará en Norteamérica su segunda gran competición de selecciones. En la Eurocopa de la UEFA de 2024, fue una de las figuras más destacadas y marcó dos goles. En los 39 partidos que ha jugado con la selección absoluta de Alemania, Wirtz ha registrado diez tantos y once asistencias. En 2021, cuando tenía 18 años, se proclamó campeón de Europa sub-21 con su país.

Curiosidades sobre Florian Wirtz

Su hermana Juliane también es futbolista y juega en el Werder Bremen desde mediados de 2023. Antes de recalar en este último, militó en el Grün-Weiß Brauweiler, en el Colonia y en el Bayer Leverkusen, igual que su hermano. Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección alemana.

Uno de los jugadores favoritos de Wirtz cuando era niño fue Marko Marin, que en aquella época jugaba en el Werder Bremen. Marin era extremadamente ágil, un gran regateador y muy creativo, precisamente, unas cualidades que también definen a Wirtz.

En su habitación tenía algunos pósteres de jugadores del Barcelona, y a buen seguro que Lionel Messi ocupaba un lugar destacado en sus paredes.

Florian Wirtz jugará su primer Mundial - FIFA

*Información FIFA.

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