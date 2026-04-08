Carlos Valderrama recibió oferta para cortarse el cabello

Antes de Estados Unidos 1994, una marca comercial le puso precio a la cabellera de Carlos el "Pibe" Valderrama.

El exfutbolista colombiano, Carlos el "Pibe" Valderrama dejó sorprendidos a propios y extraños al recordar una anécdota que ocurrió antes del Mundial Estados Unidos 1994, cuando le ofrecieron una millonada de dólares para que se cortara su icónica melena.

Durante el programa "Entre goles con Andrés (Cantor)" en Fútbol de Primera, el reconocido narrador argentino entrevistó al ícono histórico de la Selección de Colombia y le preguntó: "¿Cuánto de dinero te ofrecieron alguna vez por pelarte (cortarte el cabello)?", a lo que el "Pibe" Valderrama contestó: "Dos barras -dos millones de dólares-).

Ante la respuesta, Cantor no lo podía creer y siguió indagando sobre el tema. Durante el conversatorio, Carlos Valderrama contó: "Me ofrecieron dos barras antes del Mundial ‘94". Añadió: "Una marca me ofreció dos millones de dólares para que me quitara el pelo".

Carlos Valderrama reflexionó: "Mi vida la decido yo, siempre fue así. Yo respondo por mi historia, y el pelo, es historia mía. El pelo creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea".

En ese sentido, también habló un poco de la actualidad, al decir: "Tiene otro color y otra pinta, pero ahí está", en clara alusión a los años que han pasado y la tonalidad canosa que ha tomado su histórica melena.

@curiosidadesfutbolera_50 Ni por 2 millones, ni por todo el oro del mundo.. ¡El pelo del pibe no se toca! El Pibe Valderrama rechazó 2 millones de dólares antes del mundial de 1994 para cortarse la melena. #lapelotasiempreal10 #pibevalderrama #seleccioncolombia🇨🇴 #anecdotasdelavida ♬ sonido original - Curiosidades_futbolera

Carlos el "Pibe" Valderrama

Colombia asistió a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos 1994 con grandes expectativas de hacer un gran Mundial gracias al trabajo hecho durante la eliminatoria de la Conmebol donde quedó aquel histórico partido de 0-5 ante Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Una de sus grandes figuras era Carlos el "Pibe" Balderrama, quien lamentablemente no pudo junto a los demás jugadores llevar a buen puerto a la selección colombiana y no fue capaz de avanzar a una fase final, quedando su historia en la fase de grupos.

Aquel Mundial también dejó la pérdida humana de Andrés Escobar, quien al llegar a su país fue asesinado tras el papel hecho en Estados Unidos 1994, y su garrafal autogol ante los locales.

Se cumplen 30 años de la muerte de Andrés Escobar El aniversario luctuoso del futbolista sudamericano se da justamente cuando Colombia disputará ante Brasil el liderato del grupo D de la Copa América.

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