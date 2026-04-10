Elmar Rodas habla de la crisis del arbitraje nacional

Tras el no llamado de Mario Escobar al Mundial 2026, Elmar Rodas asegura que el arbitraje dirigencial ha retrocedido unos 15 o 20 años.

El exárbitro guatemalteco, Elmar Rodas, fue entrevistado en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala luego de conocerse la noticia de que el país no tendrá participación arbitral en la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que Mario Escobar no fue elegido dentro del listado oficial de árbitros para la cita que comenzará el jueves 11 de junio del presente año.

"Yo estoy convencido que el arbitraje a nivel dirigencial ha retrocedido 15 o 20 años. La figura de asesor arbitral tiene que estar recubierta, ante todo, por el conocimiento, actualización y liderazgo; son tres características importantes que ahora, desafortunadamente, no se tiene. No se tiene actualización, no se tiene un claro liderazgo, ni tampoco hay un trabajo comprometido con el árbitro dentro de la cancha", fueron las fuertes declaraciones de Elmar Rodas al abordar el tema arbitral de Guatemala.

Elmar Rodas también pidió más profesionalización de los árbitros, ya que según sus palabras, es inaceptable que los profesionales del arbitraje solo trabajen tres veces a la semana. "Los árbitros, al igual que los jugadores, se hacen dentro de la cancha. Para un árbitro que ya tiene el concepto de profesional, debe dedicarse únicamente al tema arbitral. No puede ser que en Guatemala todavía existan tres entrenamientos de hora y media a la semana, y que ahí estén solucionados los problemas", aseguró el exárbitro chapín.

Llama al profesionalismo

En la entrevista dada el jueves en el Superdeportivo, Elmar Rodas aseguró: "Los árbitros tienen que tener un verdadero comportamiento profesional, al igual que los jugadores. Cuatro o cinco horas como mínimo al día para ponerse a trabajar con ellos. Ver videos y ante todo a repetir los errores arbitrales dentro de la cancha y sacar conclusiones para todo el grupo, es la única forma para que el arbitraje de Guatemala pueda recobrar ese nivel que tenía".

"Desafortunadamente yo veo una crisis arbitral que se verá reflejada en tres o cuatro años, porque no hay árbitros que vengan con el peso que se venía trabajando anteriormente, con procesos. No hay árbitros", augura Elmar Rodas.

El entrevistado también se refirió a aquellos cinco árbitros que mantienen un buen nivel. "Las instancias finales, las finales, los clásicos, los arbitran los mismos de siempre. Son cinco árbitros internacionales que tienen protegido -con sus acciones dentro del terreno de juego- el trabajo del departamento de arbitraje, pero de ahí paremos de contar", dijo Rodas.

En la parte final de la entrevista, Elmar Rodas dijo: "No ha habido esa voluntad de hacer árbitros, posiblemente sean administradores de arbitraje, pero no formadores de nuevas generaciones, y ahí creo yo, que Guatemala dentro de poco verá esa crisis de una forma preocupante".

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