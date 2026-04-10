Mundial 2026: Así el SoFi Stadium en Los Ángeles

Con un costo superior a los 5,000 millones de dólares, el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, es considerado uno de los estadios más caros del mundo por su compleja infraestructura.

El SoFi Stadium se perfila como uno de los escenarios más modernos y llamativos del Copa Mundial de la FIFA 2026. Ubicado en el área metropolitana de Los Ángeles, este recinto inaugurado en 2020 destaca no solo por su diseño vanguardista, sino también por su papel estratégico dentro de un Mundial que se celebrará en tres países. Para la competición, el estadio albergará un total de ocho partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y eliminatorias, lo que lo convierte en una de las sedes más relevantes del torneo.

Uno de los aspectos más llamativos del SoFi Stadium es su costo. Considerado el estadio más caro del mundo, su construcción requirió una inversión superior a los 5,000 millones de dólares, financiada principalmente por el empresario Stan Kroenke a través de su compañía Kroenke Sports & Entertainment. Este ambicioso proyecto forma parte de un complejo mayor de entretenimiento en Inglewood, consolidando la zona como un epicentro deportivo y cultural. Además, el estadio es sede habitual de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

Así es el SoFi Stadium, el majestuoso estadio donde se disputará el Super Bowl LVI -

El moderno SoFi Stadium destaca en Los Ángeles

En términos de infraestructura, el recinto destaca por su techo translúcido de ETFE, que permite el ingreso de luz natural y regula la temperatura interior, así como por su pantalla circular de 360 grados, una de las más grandes del mundo. Con una capacidad base cercana a los 70,000 espectadores —ampliable para grandes eventos—, el estadio fue diseñado como un espacio multifuncional capaz de albergar desde partidos de fútbol americano hasta conciertos y eventos internacionales. Para el Mundial, además, se adaptará con césped natural y configuraciones específicas exigidas por la FIFA.

Un detalle importante de cara a la Copa del Mundo es el cambio de nombre del estadio. Durante el torneo, el SoFi Stadium será conocido como "Los Angeles Stadium", ya que la FIFA prohíbe el uso de nombres comerciales en las sedes oficiales. Este tipo de ajustes refleja las estrictas normativas del organismo rector del fútbol mundial. En conjunto, el estadio no solo representa una obra de ingeniería de primer nivel, sino también un símbolo del impacto económico, tecnológico y deportivo que tendrá el Mundial 2026 en Estados Unidos.

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