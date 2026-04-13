El Lumen Field iluminará Seattle durante el Mundial

Con casi 69 mil asientos, el Lumen Field será "Seattle Stadium" en el Mundial 2026, un escenario moderno famoso y por su atmósfera vibrante.

El Lumen Field se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más emblemáticos del noroeste de Estados Unidos y será protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Inaugurado el 28 de julio de 2002, este estadio multiuso fue construido sobre el antiguo emplazamiento del Kingdome, con el objetivo de ofrecer una instalación moderna, funcional y orientada tanto al fútbol americano como al fútbol asociación. Su construcción, iniciada a finales de los años noventa, respondió a la necesidad de contar con un recinto más seguro y adaptado a los estándares contemporáneos.

Durante el Mundial 2026, el estadio adoptará el nombre oficial de "Seattle Stadium", en cumplimiento de las normas de la FIFA que prohíben el uso de marcas comerciales en las sedes. Se espera que albergue seis partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, con una capacidad cercana a los 69,000 espectadores para el torneo. Ubicado estratégicamente en el sur del centro de Seattle, cerca de la bahía Elliott, el recinto destaca por su accesibilidad mediante transporte público, lo que lo convierte en una sede ideal para un evento de escala global.

El Lumen Field, en Seattle, durante un partido de la NFL - Lumen Field

Seattle será iluminado por el Lumen Field durante el Mundial

El Lumen Field es hogar de importantes equipos como los Seattle Seahawks de la NFL, el Seattle Sounders FC de la MLS y el Seattle Reign FC del fútbol femenino estadounidense. Su diseño arquitectónico prioriza la cercanía entre el público y el terreno de juego, generando una atmósfera intensa que ha sido clave en múltiples eventos deportivos. Además, el estadio cuenta con tecnología moderna, superficies de juego de última generación y una infraestructura que incluye zonas comerciales, espacios para eventos y un centro anexo multifuncional.

Entre sus curiosidades más destacadas, el Lumen Field es reconocido como uno de los estadios más ruidosos del mundo, con aficionados que han logrado récords Guinness por el mayor nivel de sonido en recintos abiertos. Este factor ha influido directamente en el rendimiento de los equipos visitantes, convirtiendo al estadio en una auténtica fortaleza deportiva.

Asimismo, ha sido sede de finales de la MLS, partidos de la Copa Oro y competiciones internacionales, consolidando su reputación como un escenario de primer nivel. De cara al Mundial 2026, su combinación de historia, innovación y ambiente promete ofrecer una experiencia inolvidable para jugadores y aficionados.

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