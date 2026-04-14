Brasil: Un nuevo Vinícius para la cita mundial

La Copa de este verano no será la primera que dispute Vinícius Jr., pero esta vez el contexto no podría ser más diferente.

El brasileño Vinícius llega a la cita mundial 2026 como una de las mayores estrellas del futbol, en un momento en que Brasil intenta recuperar su tradición ganadora bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

La Copa de este verano no será la primera que dispute Vinícius Jr., pero esta vez el contexto no podría ser más diferente.

En 2022, el delantero acababa de hacerse un hueco en una selección brasileña que figuraba entre las favoritas al título, mientras que ahora, cuatro años más tarde, acudirá al certamen como una de las mayores estrellas del planeta y con un combinado que aspira a reverdecer viejos laureles.

Por lo tanto, cabe preguntarse cómo influirá este nuevo panorama en el atacante y si la nueva situación implicará más presión para él. A este respecto, el astro del Real Madrid no alberga dudas.

Vinícius: “Brasil no es favorito en el Mundial” Vinícius Júnior reconoce que Brasil no llega como favorita a la Copa del Mundo, pero advierte que harán “de todo” para levantar el sexto título mundial.

Esto expresa Vinícius

"La sensación que tengo es normal, llevo desde los 19 años en la selección brasileña. Antes no pasaba de ser una promesa, pero ahora estoy en primera línea, liderando el equipo y tratando de conducir a Brasil a la cima del futbol", afirma Vinícius. "Esto es muy importante y tiene un gran valor para mí", añadió el futbolista brasileño.

"No presto demasiada atención a quiénes son los favoritos, porque donde se demuestran las cosas es en el campo", dice Vinícius. "En el último evento mundialista teníamos un equipo excelente, casi no perdíamos partidos, pero a la hora de la verdad no alcanzamos nuestro objetivo", recordó.

"El futbol a veces puede parecer muy difícil, pero hay personas como Ancelotti que llegan y hacen que todo parezca muy fácil", valora el delantero, cuyos goles han servido para decidir dos finales de la Liga de Campeones de la UEFA a favor del conjunto merengue.

Brasil afronta ahora la recta final de sus preparativos, en la que debe hacer los últimos retoques, y, a pesar del aluvión de bajas que ha padecido en el sector defensivo, los amistosos contra Francia y Croacia del último periodo internacional han dado más pistas.

Selección de Brasil para la cita mundialista 2026 - FIFA

*Información FIFA.

Etiquetas