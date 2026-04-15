El delantero francés Hugo Ekitike se perderá el Mundial

Ekitike sufrió una grave lesión en el partido entre Liverpool y PSG por los cuartos de final de la Champions League.

El fútbol internacional recibe un duro golpe con la confirmación de que Hugo Ekitike no podrá disputar el Mundial 2026 con la selección de Francia. El delantero sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho que lo mantendrá fuera de las canchas durante aproximadamente nueve meses. Esta situación no solo afecta sus aspiraciones personales, sino también los planes deportivos del combinado francés, que pierde a uno de sus atacantes más prometedores de cara a la máxima cita del fútbol mundial.

El incidente ocurrió durante el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Liverpool y Paris Saint-Germain, disputado en Anfield. En el minuto 27, Ekitike sufrió un resbalón que derivó en la lesión, obligándolo a abandonar el terreno de juego en camilla tras recibir atención médica inmediata. Su salida generó preocupación tanto en el banquillo como entre los aficionados, conscientes de la gravedad que suelen implicar este tipo de dolencias.

Francia pierde a Hugo Ekitike

El delantero fue sustituido por Mohamed Salah, quien había comenzado el partido desde el banquillo, replicando la estrategia utilizada en el encuentro de ida. Mientras tanto, fuentes cercanas al club inglés señalan que ya se está trabajando en un plan quirúrgico y de rehabilitación para el exjugador del Eintracht Frankfurt, cuyo proceso de recuperación podría extenderse entre nueve y doce meses, dependiendo de su evolución.

La baja de Ekitike representa un golpe significativo para el Liverpool y también para la selección francesa, considerando el gran momento que atravesaba el atacante. En la presente temporada, el delantero había sumado 19 goles entre su club y su selección, destacando incluso con un tanto en la victoria de Francia por 2-1 ante Brasil el mes pasado. Su ausencia abre interrogantes sobre cómo ambos equipos reconfigurarán su ataque en el futuro inmediato.

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