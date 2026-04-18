Belinda y Los Ángeles Azules son parte de Por Ella

La canción combina la potencia vocal de la artista pop Belinda y el sonido inconfundible de la legendaria agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules.

Se estrena mundialmente Por ella, el segundo sencillo del álbum oficial de la cita mundialista 2026, el cual se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y que abre una nueva fase dentro de la propuesta musical del torneo.

La pieza, publicada bajo el sello Def Jam Recordings, combina la potencia vocal de la artista pop Belinda, el sonido inconfundible de la legendaria agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganadora de varios premios Grammy.

Tanto la canción como el videoclip ya se pueden disfrutar en los principales servicios de streaming, listos para acompañar celebraciones en todo el mundo.

El estreno de Por Ella impulsa la evolución de la propuesta musical del torneo, concebida para reflejar la diversidad, la escalada y la energía del Mundial de 48 selecciones.

El nuevo tema fusiona el pop contemporáneo con la esencia rítmica de la cumbia, dando lugar a una banda sonora vibrante y universal a medida que crece la expectativa rumbo a la Copa 2026.

Los Ángeles Azules son parte del álbum musical oficial de la cita 2026 - Captura de video FIFA

Esto dijo Belinda y Los Ángeles Azules

"Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa", señaló Belinda. "Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión", añadió.

Por su parte, Los Ángeles Azules comentaron: "Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo".

La Copa del Mundo 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio del presente año.

Belinda es parte del álbum musical oficial de la cita 2026 - Captura de video FIFA

*Información FIFA

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