Stankovi, el único futbolista que jugó con tres selecciones

Los cambios territoriales y políticos en los Balcanes hicieron posible que Stankovi representara a distintas selecciones en Copas del Mundo a lo largo de su carrera.

En la historia del fútbol mundial, pocos casos resultan tan singulares como el de Dejan Stanković, el único futbolista que logró disputar Copas del Mundo representando a tres selecciones distintas. Su trayectoria internacional no solo refleja su talento y longevidad en la élite, sino también los profundos cambios geopolíticos que marcaron a los Balcanes a finales del siglo XX e inicios del XXI.

Stanković debutó en una Copa del Mundo en Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, cuando formaba parte de la selección de Yugoslavia. Años más tarde, volvió a la máxima cita del fútbol en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, defendiendo los colores de Serbia y Montenegro, una nación que existió brevemente antes de su disolución. Finalmente, completó su trilogía histórica en Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, ya como integrante de la selección de Serbia, consolidando un hito que difícilmente podrá repetirse.

Dejan Stanković con un hito irrepetible

Más allá de esta particularidad, la carrera de Stanković estuvo marcada por su liderazgo, versatilidad y visión de juego. Durante años fue el motor del mediocampo de su selección, adaptándose a distintas generaciones de futbolistas y contextos complejos. Su capacidad para mantenerse competitivo a nivel internacional durante más de una década le permitió ser testigo y protagonista de una etapa de transición única en la historia del fútbol europeo.

Hoy, su legado trasciende los números y los títulos. El caso de Dejan Stanković es un recordatorio de cómo el fútbol, lejos de ser ajeno a la realidad, puede verse profundamente influenciado por los cambios políticos y sociales. Su nombre quedó inscrito en la historia no solo por su calidad como jugador, sino por haber protagonizado una rareza irrepetible en los Mundiales, especialmente en una era donde las regulaciones actuales hacen prácticamente imposible que algo similar vuelva a ocurrir.

Partido entre Alemania y Yugoslavia en el Mundial de 1998 - Kodro Magazine

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