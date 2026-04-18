Futbolistas que disputaron Mundiales con distintos países

Hoy resulta imposible ver casos similares: la FIFA endureció sus reglamentos, impidiendo que un jugador represente a más de una selección en Mundiales tras competir oficialmente.

A lo largo de la historia de los Mundiales, pocos fenómenos resultan tan curiosos como el de los futbolistas que han disputado el torneo con más de una selección nacional. Estas historias, marcadas por decisiones personales, procesos de naturalización o cambios geopolíticos, reflejan cómo el fútbol también es un espejo de la historia global. Aunque no son muchos los casos, cada uno encierra un contexto particular que enriquece la narrativa del deporte más popular del planeta.

El ejemplo más singular es el de Dejan Stanković, quien ostenta un récord único: es el único jugador que ha participado en tres Copas del Mundo con tres selecciones distintas. Su recorrido incluye Francia 1998 con Yugoslavia, Alemania 2006 con Serbia y Montenegro, y Sudáfrica 2010 con Serbia. Su trayectoria está íntimamente ligada a la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990, un proceso que redefinió el mapa político de los Balcanes y, en consecuencia, el panorama futbolístico de la región.

Partido entre Alemania y Yugoslavia en el Mundial de 1998 - Kodro Magazine

Otros jugadores que disputaron Mundiales con distintos países

Otros casos destacados involucran a futbolistas que representaron a dos países diferentes, ya sea por nacionalización o por circunstancias históricas. Luis Monti, por ejemplo, fue finalista con Argentina en 1930 y posteriormente se consagró campeón con Italia en 1934, un logro excepcional que lo convierte en una figura única en la historia de los Mundiales. Situaciones similares se dieron con Atilio Demaría y José Altafini, quienes también vistieron las camisetas de Argentina/Brasil y luego Italia en distintas ediciones del torneo.

En Europa, las historias de Ferenc Puskás y José Emilio Santamaría también reflejan este fenómeno. Puskás, leyenda del fútbol húngaro, disputó el Mundial de 1954 con Hungría antes de representar a España en 1962 tras su exilio. Por su parte, Santamaría jugó con Uruguay en 1954 y más tarde defendió los colores de España en 1962. Ambos casos ilustran cómo los movimientos migratorios y las oportunidades profesionales pueden redefinir la identidad deportiva de un futbolista.

Finalmente, el caso de Robert Prosinečki resume perfectamente el impacto de los cambios políticos en el fútbol. Participó en el Mundial de 1990 con Yugoslavia y, años después, en Francia 1998 con Croacia, ya como nación independiente. En conjunto, estas historias evidencian que el fútbol no es ajeno a los procesos históricos, sino que evoluciona junto a ellos, dejando registros únicos que trascienden lo deportivo y se convierten en parte del patrimonio cultural del juego.

Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid - Real Madrid C.F.

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