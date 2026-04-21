México cambiará de director técnico tras el Mundial 2026

Tras el Mundial 2026, Javier Aguirre dejará el banquillo de México y la federación ya tiene definido a su sucesor, en una apuesta por dar continuidad al proyecto.

La selección de México ya tiene definida su hoja de ruta rumbo al futuro. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que, una vez concluido el Mundial de 2026, habrá un cambio en el banquillo: Rafael Márquez asumirá como director técnico del Tri. El anuncio lo realizó Duilio Davino en una entrevista con Fox Sports, donde dejó claro que la decisión ya está tomada y forma parte de un proyecto a largo plazo.

El exdefensa, conocido como "El Kaiser", actualmente se desempeña como auxiliar técnico de Javier Aguirre, quien dirige a la selección desde agosto de 2024. Márquez acompañará el proceso hasta la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica en 2026, torneo que marcará el cierre de este ciclo y el inicio de una nueva etapa bajo su liderazgo. "Está firmado su contrato", aseguró Davino, confirmando que el plan contempla llevar al equipo nacional al Mundial de 2030.

Rafa Márquez tomará las riendas de la Selección de México

Con una trayectoria impecable como jugador, Márquez disputó cinco Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y acumuló 147 partidos con la camiseta mexicana, lo que lo convierte en uno de los referentes históricos del combinado nacional. A lo largo de su carrera fue dirigido por entrenadores como Miguel Herrera y Ricardo La Volpe, consolidando una visión táctica que ahora busca trasladar al banquillo.

Tras su retiro en 2018, el exzaguero inició su preparación fuera del campo. Fue director deportivo del Atlas, club donde debutó profesionalmente, y más adelante dio el salto a Europa para formarse como entrenador. Entre 2020 y 2021 dirigió en categorías juveniles en España, y posteriormente tomó las riendas del Barcelona Atlètic, filial del FC Barcelona, entre 2022 y 2024. Además, obtuvo la licencia UEFA Pro, avalando su preparación en el más alto nivel.

Dentro del actual cuerpo técnico, Márquez ya ha dejado huella. Javier Aguirre ha destacado su liderazgo y capacidad de influencia en el vestidor, señalando que su aporte ha sido clave para mejorar el rendimiento defensivo del equipo. Como auxiliar, formó parte de los títulos obtenidos en 2025, incluyendo la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro, logros que fortalecen su candidatura para liderar una nueva era en el fútbol mexicano.

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