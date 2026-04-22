El histórico tanto se produjo en el duelo por el tercer lugar entre Turquía y Corea del Sur en el Mundial de Corea-Japón 2002, un partido que terminó 3-2 a favor del conjunto turco.

El gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo quedó registrado en la memoria del fútbol el 29 de junio de 2002, durante el partido por el tercer lugar del torneo celebrado en Corea y Japón. El protagonista fue el delantero turco Hakan Şükür, quien sorprendió al mundo al marcar apenas a los 11 segundos de iniciado el encuentro ante Corea del Sur. Un error en la salida del conjunto asiático fue aprovechado por el atacante, que no dudó en definir con precisión y establecer un récord que, hasta la fecha, permanece intacto.

Aquel compromiso enfrentó a las selecciones de Turquía y Corea del Sur en un duelo vibrante que terminó con marcador de 3-2 a favor del conjunto europeo. Además del tanto histórico de Şükür, Turquía mostró eficacia ofensiva en momentos clave, mientras que el equipo local intentó reaccionar impulsado por su afición, aunque sin lograr revertir el resultado. El partido, disputado en Daegu, cerró de manera emocionante la participación de ambos equipos en el torneo.

Turquía llegó a las semifinales del Mundial 2002 en Corea-Japón - FIFA

Hakan Şükür, historia de la Copa del Mundo

El gol de Şükür no solo significó un récord mundialista, sino también un momento simbólico para el fútbol turco, que vivía una de las mejores etapas de su historia. La anotación tempranera evidenció la mentalidad agresiva con la que Turquía afrontó ese encuentro, dejando claro desde el inicio su intención de quedarse con el tercer puesto.

En cuanto al desempeño de la selección turca en ese Mundial de 2002, su participación fue histórica. Turquía alcanzó las semifinales tras eliminar a selecciones importantes y terminó en el tercer lugar del torneo, su mejor resultado en Copas del Mundo. A lo largo de la competición, el equipo destacó por su solidez colectiva, disciplina táctica y capacidad para competir ante rivales de alto nivel, consolidando una campaña que aún es recordada como una de las más exitosas en la historia del país.

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