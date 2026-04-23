Nacionalidad de los directores técnicos para el Mundial 2026

Detrás de Argentina está Francia que aporta cinco directores técnicos para la gran cita del año.

Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Gustavo Alfaro (Paraguay), los representantes que formarán parte de la gran cita (Mundial) que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

Dentro de la enorme lista de variantes que presentarán los entrenadores que formarán parte de la Copa Mundial 2026, se puede observar un patrón, una tendencia: Seis son argentinos, la nacionalidad con más representantes -junto a Francia- en la cita que se disputará en Norteamérica a partir del 11 de junio.

Marcelo Bielsa dirigirá a los uruguayos en la cita 2026 - EFE

Cinco técnicos de Francia

Lionel Scaloni (Argentina), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia), Marcelo Bielsa (Uruguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Gustavo Alfaro (Paraguay) son los representantes argentinos, una lista considerable si se tiene en cuenta que, en el ranking de países con más directores técnicos solo aparece, con cinco, Francia (Didier Deschamps, de Les Bleus, Rudi García, de Bélgica y Sébastien Desabre, de Congo, Sébastien Migné, de Haití, y Emerson Faé, de Costa de Marfil).

Lo siguen, con tres, España (Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, Julen Lopetegui, de Catar, y Robert Martínez, de Portugal), Italia (Carlo Ancelotti, de Brasil, Fabio Cannavaro, de Uzbekistán, y Vincenzo Montella, de Turquía) y Alemania (Thomas Tuchel, de Inglaterra, Ralf Rangnick, de Austria y Julian Nagelsmann, de Alemania). Más atrás, con dos, figuran Inglaterra (Darren Bazeley, de Nueva Zelanda, y Graham Potter, de Suecia) y Australia (Tony Popovic y Graham Arnold, de Irak).

Néstor Lorenzo, técnico argentino que está al frente de los colombianos - FIFA

El caso de Lionel Scaloni

De la lista de argentinos, Lionel Scaloni es el que más tiempo lleva en el cargo. Se hizo cargo del equipo luego del Mundial de Rusia, proceso del que formó parte como ayudante de Jorge Sampaoli. Primero, de manera interina. Luego, como entrenador principal.

Sus credenciales no tienen discusión: Rompió el hielo de títulos en la Conmebol Copa América 2021 y un año después ganaría el torneo disputado en Catar. En Norteamérica, tendrá el desafío de defender la corona, privilegios que ni César Luis Menotti (en 1982) ni Carlos Salvador Bilardo (en 1990) pudieron conseguir.

Scaloni: "No estoy para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos" Asimismo, el técnico de la selección de Argentina felicitó al rival por la victoria.

*Información FIFA.

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